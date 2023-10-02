Минфин: в 2024 году бюджет может получить 375 млрд рублей дивидендов от «Сбера»

ФНБ принадлежит в «Сбере» 50% плюс одна акция. По прогнозу издания, за 2023 г. Сбербанк может выплатить по обыкновенным акциям в сумме 750 млрд руб. дивидендов. РБК предположил, что прогноз Минфина в проекте бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг. по дивидендным выплатам «Сбера» может равняться чистой прибыли банка за 2023 г. в размере 1,5 трлн руб. Гипотезу подтвердили аналитики «Ренессанс Капитала», БКС и инвестбанка «Синара».