Минфин: в 2024 году бюджет может получить 375 млрд рублей дивидендов от «Сбера»
ФНБ принадлежит в «Сбере» 50% плюс одна акция. По прогнозу издания, за 2023 г. Сбербанк может выплатить по обыкновенным акциям в сумме 750 млрд руб. дивидендов. РБК предположил, что прогноз Минфина в проекте бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг. по дивидендным выплатам «Сбера» может равняться чистой прибыли банка за 2023 г. в размере 1,5 трлн руб. Гипотезу подтвердили аналитики «Ренессанс Капитала», БКС и инвестбанка «Синара».
Из проекта федерального бюджета на следующий год следует, что поступления дивидендов от акций, которые принадлежат Росимуществу и другим ведомствам, в 2024 г. составят 277,25 млрд руб. Общий доход государства от ценных бумаг в госсобственности должен достичь 652,3 млрд руб.
ФНБ приобрел контрольный пакет акций Сбербанка в 2020 г. По итогам 2019 и 2020 гг. банк выплатил государству по 211 млрд руб. дивидендов. За 2022 г. поступления от акций финансовой корпорации в счет федерального бюджета достигли рекордного показателя 282,5 млрд руб. По итогам 2021 г. «Сбер» не платил дивиденды.