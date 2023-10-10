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Инвестиции

Чистая прибыль Сбербанка по РПБУ за девять месяцев составила 1,13 трлн рублей

Ведомости

Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев 2023 г. составила 1,13 трлн руб. при рентабельности капитала 25,3%, при этом в сентябре банк заработал 130,2 млрд руб., рентабельность капитала за этот месяц составила 26%. Об этом говорится в отчете банка по РПБУ.

Обыкновенные акции «Сбера» в ходе торгов 10 октября незначительно дешевели – их стоимость снизилась на 0,63% до минимума 263,58 руб. По состоянию на 10:35 мск она составила 264,2 руб. (-0,4%). Индекс Мосбиржи в это время составлял 3176,51 (+0,08%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании – на 88%.

Согласно отчету, чистый процентный доход банка за девять месяцев вырос на 38,1% в годовом выражении до 1,7 трлн руб., что обусловлено растущей динамикой бизнеса «Сбера» в 2023 г., а также эффектом низкой базы прошлого года. При этом в сентябре этот показатель вырос на 25,6% до 206,8 млрд руб.

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Чистый комиссионный доход в отчетный период вырос на 18,9% до 515,2 млрд руб. Его увеличение произошло в основном за счет роста объемов эквайринга и доходов от расчетно-кассового обслуживания, пояснили в кредитной организации.В сентябре он составил 65,3 млрд руб. (+12,1%). Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за девять месяцев составили 550,9 млрд руб. Операционные расходы за 9 месяцев выросли на 27,5% до 587,9 млрд руб.

Розничный кредитный портфель вырос на 22,5% с начала года и составил 14,7 трлн руб. Портфель жилищных кредитов за 9 месяцев вырос на 25,4%, а его объем превысил 9,4 трлн руб. Портфель потребительских кредитов вырос на 13,2% с начала года до 3,9 трлн руб. Портфель кредитных карт увеличился на 31,2% до 1,4 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель составил 22,7 трлн руб., увеличившись на 21% с начала года (+13,6% без учета валютной переоценки).

Ранее Сбербанк сообщал, что его чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за II квартал этого года составила рекордные 380,3 млрд руб. Чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие составила 727,8 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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