Чистая прибыль Сбербанка по РПБУ за девять месяцев составила 1,13 трлн рублей
Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев 2023 г. составила 1,13 трлн руб. при рентабельности капитала 25,3%, при этом в сентябре банк заработал 130,2 млрд руб., рентабельность капитала за этот месяц составила 26%. Об этом говорится в отчете банка по РПБУ.
Обыкновенные акции «Сбера» в ходе торгов 10 октября незначительно дешевели – их стоимость снизилась на 0,63% до минимума 263,58 руб. По состоянию на 10:35 мск она составила 264,2 руб. (-0,4%). Индекс Мосбиржи в это время составлял 3176,51 (+0,08%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании – на 88%.
Согласно отчету, чистый процентный доход банка за девять месяцев вырос на 38,1% в годовом выражении до 1,7 трлн руб., что обусловлено растущей динамикой бизнеса «Сбера» в 2023 г., а также эффектом низкой базы прошлого года. При этом в сентябре этот показатель вырос на 25,6% до 206,8 млрд руб.
Чистый комиссионный доход в отчетный период вырос на 18,9% до 515,2 млрд руб. Его увеличение произошло в основном за счет роста объемов эквайринга и доходов от расчетно-кассового обслуживания, пояснили в кредитной организации.В сентябре он составил 65,3 млрд руб. (+12,1%). Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за девять месяцев составили 550,9 млрд руб. Операционные расходы за 9 месяцев выросли на 27,5% до 587,9 млрд руб.
Розничный кредитный портфель вырос на 22,5% с начала года и составил 14,7 трлн руб. Портфель жилищных кредитов за 9 месяцев вырос на 25,4%, а его объем превысил 9,4 трлн руб. Портфель потребительских кредитов вырос на 13,2% с начала года до 3,9 трлн руб. Портфель кредитных карт увеличился на 31,2% до 1,4 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель составил 22,7 трлн руб., увеличившись на 21% с начала года (+13,6% без учета валютной переоценки).