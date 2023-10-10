Чистая прибыль Сбербанка по РПБУ за девять месяцев составила 1,13 трлн рублей

Розничный кредитный портфель вырос на 22,5% с начала года и составил 14,7 трлн руб. Портфель жилищных кредитов за 9 месяцев вырос на 25,4%, а его объем превысил 9,4 трлн руб. Портфель потребительских кредитов вырос на 13,2% с начала года до 3,9 трлн руб. Портфель кредитных карт увеличился на 31,2% до 1,4 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель составил 22,7 трлн руб., увеличившись на 21% с начала года (+13,6% без учета валютной переоценки).