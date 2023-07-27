«Лента» может купить уральскую сеть «Монетка»
Размер сделки неизвестен, но по оценке генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, «Лента» может купить региональную сеть за 60–70 млрд руб. или за 100 млрд руб.
По словам источников, магазины «Монетки» могут продолжить работу под этим брендом, а то же название получат магазины пермской сети «Семья», которая была куплена «Лентой» в 2021 г.
«Монетка» была основана в 2001 г. в Екатеринбурге. В управлении сети находится более 2000 дискаунтеров общей площадью почти 590 000 кв. м в Екатеринбурге, Перми и др. Владельцем уральской сети является Роман Заболотнов, который продал X5 Group другую свою сеть «Райт» в 2020 г.
Сеть гипермаркетов «Лента» принадлежит «Севергрупп» Алексея Мордашова. В 2021 г. в Infoline отмечали, что она занимает четвертое место среди крупнейших ритейлеров по выручке. За последние годы сеть приобрела онлайн-гипермаркет «Утконос» за 20 млрд руб., а также сеть супермаркетов Billa у Rewe Group за 215 млн евро.