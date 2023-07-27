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«Лента» может купить уральскую сеть «Монетка»

Ведомости

Сеть гипермаркетов «Лента» может приобрести уральскую сеть «Монетка». Об этом со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ».

Размер сделки неизвестен, но по оценке генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, «Лента» может купить региональную сеть за 60–70 млрд руб. или за 100 млрд руб.

По словам источников, магазины «Монетки» могут продолжить работу под этим брендом, а то же название получат магазины пермской сети «Семья», которая была куплена «Лентой» в 2021 г.

«Монетка» была основана в 2001 г. в Екатеринбурге. В управлении сети находится более 2000 дискаунтеров общей площадью почти 590 000 кв. м в Екатеринбурге, Перми и др. Владельцем уральской сети является Роман Заболотнов, который продал X5 Group другую свою сеть «Райт» в 2020 г.

Сеть гипермаркетов «Лента» принадлежит «Севергрупп» Алексея Мордашова. В 2021 г. в Infoline отмечали, что она занимает четвертое место среди крупнейших ритейлеров по выручке. За последние годы сеть приобрела онлайн-гипермаркет «Утконос» за 20 млрд руб., а также сеть супермаркетов Billa у Rewe Group за 215 млн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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