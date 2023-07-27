«Лента» может купить уральскую сеть «Монетка»

«Монетка» была основана в 2001 г. в Екатеринбурге. В управлении сети находится более 2000 дискаунтеров общей площадью почти 590 000 кв. м в Екатеринбурге, Перми и др. Владельцем уральской сети является Роман Заболотнов, который продал X5 Group другую свою сеть «Райт» в 2020 г.