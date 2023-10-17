СМИ: весь офшорный долг китайской Country Garden могут объявить дефолтом
Весь оффшорный долг Country Garden будет считаться дефолтным, если крупнейший в Китае застройщик не сможет 17 октября выплатить купон на сумму $15 млн, сообщает Reuters.
Невыплата этого транша может привести к перекрестному дефолту по другим облигациям, что является стандартом для контрактов на облигации, отмечает агентство.
Отсутствие платежей ожидается после того, как Country Garden на прошлой неделе предупредило о своей неспособности выполнить офшорные долговые обязательства. Она также заявила, что не произвела оплату по задолженности, которая составляет 470 млн гонконгских долларов ($60,1 млн).
Общая сумма оффшорного долга Country Garden близка к $17 млрд, из которых $11 млрд приходится на оффшорные облигации и $6 млрд – на оффшорные кредиты, пишет Reuters.
Акции Country Garden в ходе торгов 17 октября на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) закрылись на уровне 0,75 гонконгских доллара ($0,096).
По данным JPMorgan, на данный момент застройщики, на долю которых приходится 40% продаж жилья в Китае, не выполнили свои долговые обязательства с 2021 г. По данным CreditSights, китайские девелоперы объявили дефолт по более чем $114,6 млрд из $175 млрд долларовых облигаций, находящихся в обращении с 2021 г.
Ранее на проблемы застройщика Country Garden Holdings обращала внимание аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева. Она в комментарии «Ведомостям» отмечала, что они могут «гораздо больнее ударить» по экономике Китая, чем ситуация с другим застройщиком Evergrande, которая положила начало кризису строительной отрасли.