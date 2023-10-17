СМИ: весь офшорный долг китайской Country Garden могут объявить дефолтом

По данным JPMorgan, на данный момент застройщики, на долю которых приходится 40% продаж жилья в Китае, не выполнили свои долговые обязательства с 2021 г. По данным CreditSights, китайские девелоперы объявили дефолт по более чем $114,6 млрд из $175 млрд долларовых облигаций, находящихся в обращении с 2021 г.