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СМИ: весь офшорный долг китайской Country Garden могут объявить дефолтом

Ведомости

Весь оффшорный долг Country Garden будет считаться дефолтным, если крупнейший в Китае застройщик не сможет 17 октября выплатить купон на сумму $15 млн, сообщает Reuters.

Невыплата этого транша может привести к перекрестному дефолту по другим облигациям, что является стандартом для контрактов на облигации, отмечает агентство.

Отсутствие платежей ожидается после того, как Country Garden на прошлой неделе предупредило о своей неспособности выполнить офшорные долговые обязательства. Она также заявила, что не произвела оплату по задолженности, которая составляет 470 млн гонконгских долларов ($60,1 млн).

Общая сумма оффшорного долга Country Garden близка к $17 млрд, из которых $11 млрд приходится на оффшорные облигации и $6 млрд – на оффшорные кредиты, пишет Reuters.

Акции Country Garden в ходе торгов 17 октября на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) закрылись на уровне 0,75 гонконгских доллара ($0,096).

По данным JPMorgan, на данный момент застройщики, на долю которых приходится 40% продаж жилья в Китае, не выполнили свои долговые обязательства с 2021 г. По данным CreditSights, китайские девелоперы объявили дефолт по более чем $114,6 млрд из $175 млрд долларовых облигаций, находящихся в обращении с 2021 г.

Ранее на проблемы застройщика Country Garden Holdings обращала внимание аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева. Она в комментарии «Ведомостям» отмечала, что они могут «гораздо больнее ударить» по экономике Китая, чем ситуация с другим застройщиком Evergrande, которая положила начало кризису строительной отрасли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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