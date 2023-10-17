СПбМТСБ второй день подряд сообщает о временной приостановке торгов

Торги в секции «Газ природный» в режиме «двусторонний встречный аукцион» будут возобновлены и продолжаться по инструментам со сроком поставки «на сутки» на балансовых пунктах «622,5 км (Локосово)» и КС «Парабель» с 12:00 до 12:30, на балансовых пунктах «КС «Надым» и «ССПХГ» – с 12:30 до 13:00 мск.