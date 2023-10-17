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СПбМТСБ второй день подряд сообщает о временной приостановке торгов

Ведомости

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) второй день подряд приостанавливает торги в товарных секциях. Причины приостановки не уточняются.

Так, 17 октября торги приостановлены с 11:25 мск. Уже в 12:00 мск торги в товарных секциях в режиме «Двусторонний встречный аукцион» были возобновлены. Позднее площадка уточнила, что они будут продолжаться до 14:00 мск за исключением секции «Газ природный».

Торги в секции «Лес и стройматериалы» в режиме «односторонний аукцион» возобновляются следующим образом: на подачу заявок на продажу в период с 12:15 мск до 12:45 мск, на подачу заявок на покупку с 12:45 мск до 13:55 мск.

Торги в секции «Газ природный» в режиме «двусторонний встречный аукцион» будут возобновлены и продолжаться по инструментам со сроком поставки «на сутки» на балансовых пунктах «622,5 км (Локосово)» и КС «Парабель» с 12:00 до 12:30, на балансовых пунктах «КС «Надым» и «ССПХГ» – с 12:30 до 13:00 мск.

16 октября площадка приостановила торги с 11:25 мск, не назвав причины. Представитель СПбМТСБ в разговоре с «Ведомостями» от комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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