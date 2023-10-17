СПбМТСБ второй день подряд сообщает о временной приостановке торгов
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) второй день подряд приостанавливает торги в товарных секциях. Причины приостановки не уточняются.
Так, 17 октября торги приостановлены с 11:25 мск. Уже в 12:00 мск торги в товарных секциях в режиме «Двусторонний встречный аукцион» были возобновлены. Позднее площадка уточнила, что они будут продолжаться до 14:00 мск за исключением секции «Газ природный».
Торги в секции «Лес и стройматериалы» в режиме «односторонний аукцион» возобновляются следующим образом: на подачу заявок на продажу в период с 12:15 мск до 12:45 мск, на подачу заявок на покупку с 12:45 мск до 13:55 мск.
Торги в секции «Газ природный» в режиме «двусторонний встречный аукцион» будут возобновлены и продолжаться по инструментам со сроком поставки «на сутки» на балансовых пунктах «622,5 км (Локосово)» и КС «Парабель» с 12:00 до 12:30, на балансовых пунктах «КС «Надым» и «ССПХГ» – с 12:30 до 13:00 мск.
16 октября площадка приостановила торги с 11:25 мск, не назвав причины. Представитель СПбМТСБ в разговоре с «Ведомостями» от комментариев отказался.