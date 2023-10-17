Акции «Транснефти» подорожали на фоне поддержки сплита акций государством
Стоимость привилегированных акций «Транснефти» выросла на 2,15% до 147 200 руб. Котировки отреагировали на новость о том, что государство поддержало сплит акций компании.
По состоянию на 14:55 мск она составила руб. 146 650 (+1,7%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3243,67 пункта (+0,27%). С начала года он вырос на 50%, котировки компании – на 68%.
О том, что решение о дроблении акций «Транснефти» поддержало государство, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член совета директоров «Транснефти» Кирилл Дмитриев.
Он назвал дробление акций очень важным шагом, который позволит большему количеству российских граждан инвестировать в «Транснефть».
Ранее совет директоров «Транснефти» рекомендовал акционерам принять решение о дроблении акций компании в соотношении 100:1. Количество обыкновенных акций, в отношении которых осуществляется дробление, составит 5,69 млн шт. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции до дробления указана 1 руб., а после дробления – 0,01 руб. При этом их количество после дробления составит 569,44 млн.
Аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских высказал мнение, что сплит акций будет положительно влиять на динамику курса бумаг и поможет раскрыть внутреннюю стоимость компании. По его словам, рост котировок сдерживает высокая цена акции, которая служит барьером для покупок частными инвесторами, а они на данный момент обеспечивают 80% сделок на рынке акций. В этой ситуации дробление акций может выдвинуть бумагу в список наиболее популярных акций у инвесторов, отметил эксперт.