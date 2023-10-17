Газета
Инвестиции

Акции «Транснефти» подорожали на фоне поддержки сплита акций государством

Ведомости

Стоимость привилегированных акций «Транснефти» выросла на 2,15% до 147 200 руб. Котировки отреагировали на новость о том, что государство поддержало сплит акций компании.

По состоянию на 14:55 мск она составила руб. 146 650 (+1,7%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3243,67 пункта (+0,27%). С начала года он вырос на 50%, котировки компании – на 68%.

О том, что решение о дроблении акций «Транснефти» поддержало государство, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член совета директоров «Транснефти» Кирилл Дмитриев.

Он назвал дробление акций очень важным шагом, который позволит большему количеству российских граждан инвестировать в «Транснефть».

Ранее совет директоров «Транснефти» рекомендовал акционерам принять решение о дроблении акций компании в соотношении 100:1. Количество обыкновенных акций, в отношении которых осуществляется дробление, составит 5,69 млн шт. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции до дробления указана 1 руб., а после дробления – 0,01 руб. При этом их количество после дробления составит 569,44 млн.

Аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских высказал мнение, что сплит акций будет положительно влиять на динамику курса бумаг и поможет раскрыть внутреннюю стоимость компании. По его словам, рост котировок сдерживает высокая цена акции, которая служит барьером для покупок частными инвесторами, а они на данный момент обеспечивают 80% сделок на рынке акций. В этой ситуации дробление акций может выдвинуть бумагу в список наиболее популярных акций у инвесторов, отметил эксперт.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных