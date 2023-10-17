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Инвестиции

Positive Technologies объявила о выпуске новых акций при росте капитализации

Ведомости

Разработчик решений в области кибербезопасности Positive Technologies может регулярно выпускать до 25% новых акций в случае двукратного роста капитализации компании. Об этом IT-корпорация сообщила в своем Telegram-канале.

Дополнительные бумаги Positive Technologies собирается выдавать свои сотрудникам в виде премии, а также внешним контрибьюторам, повлиявшими на рост капитализации за оцениваемый период. Компания планирует проводить распределение акций в течение года, следующего за годом, в течение которого увеличилась рыночная стоимость компании.

По оценкам IT-корпорации, такое решение приведет к значительному росту бизнеса в долгосрочной перспективе, а также увеличит стоимость ее акций на фондовом рынке. Оно принесет выгоду всем акционерам – в том числе тем, кто не участвует в программе вознаграждения, подчеркивается в сообщении.

На момент закрытия основной сессии торгов на Мосбирже 17 октября акции Positive Technologies подешевели до 2330 руб. Падение за день составило 4,2%. Максимально стоимость бумаг в течение дня снижалась на 8,5%. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов достиг значения 3247,15 пункта (+0,38%). С начала года котировки корпорации выросли на 84,4%, бенчмарк – на 50,74%.

Positive Technologies начала торговаться на Мосбирже в 2021 г. В 2022 г. компания провела SPO, но из запланированных 3 млрд руб. смогла привлечь только 1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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