Positive Technologies объявила о выпуске новых акций при росте капитализации

По оценкам IT-корпорации, такое решение приведет к значительному росту бизнеса в долгосрочной перспективе, а также увеличит стоимость ее акций на фондовом рынке. Оно принесет выгоду всем акционерам – в том числе тем, кто не участвует в программе вознаграждения, подчеркивается в сообщении.