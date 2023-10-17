Positive Technologies объявила о выпуске новых акций при росте капитализации
Разработчик решений в области кибербезопасности Positive Technologies может регулярно выпускать до 25% новых акций в случае двукратного роста капитализации компании. Об этом IT-корпорация сообщила в своем Telegram-канале.
Дополнительные бумаги Positive Technologies собирается выдавать свои сотрудникам в виде премии, а также внешним контрибьюторам, повлиявшими на рост капитализации за оцениваемый период. Компания планирует проводить распределение акций в течение года, следующего за годом, в течение которого увеличилась рыночная стоимость компании.
По оценкам IT-корпорации, такое решение приведет к значительному росту бизнеса в долгосрочной перспективе, а также увеличит стоимость ее акций на фондовом рынке. Оно принесет выгоду всем акционерам – в том числе тем, кто не участвует в программе вознаграждения, подчеркивается в сообщении.
На момент закрытия основной сессии торгов на Мосбирже 17 октября акции Positive Technologies подешевели до 2330 руб. Падение за день составило 4,2%. Максимально стоимость бумаг в течение дня снижалась на 8,5%. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов достиг значения 3247,15 пункта (+0,38%). С начала года котировки корпорации выросли на 84,4%, бенчмарк – на 50,74%.
Positive Technologies начала торговаться на Мосбирже в 2021 г. В 2022 г. компания провела SPO, но из запланированных 3 млрд руб. смогла привлечь только 1 млрд руб.