Positive Technologies не выполнила план по SPO

В ближайшие пять лет отечественный рынок кибербезопасности может увеличиться в два с половиной раза (со 186 млрд руб. до 469 млрд, по оценкам ЦСР). В 2021 г. доля зарубежных вендоров на российском рынке кибербезопасности составляла почти 40%, говорится в обзоре аналитиков «Тинькофф инвестиций». Но с весны 2022 г. более 30 зарубежных компаний из сферы IT-безопасности частично или полностью покинули местный рынок, и отток продолжается: зарубежные поставщики отказываются от поддержки уже проданных продуктов, отзывают лицензии и отключают работающие системы. Помимо этого мощный драйвер роста отечественных вендоров – масштабная господдержка (запрет на использование иностранного ПО для предприятий критической информационной инфраструктуры, нулевые налоги на прибыль и НДС, пониженная ставка страховых взносов за сотрудников, льготная ставка по кредитам).