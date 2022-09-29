Positive Technologies не выполнила план по SPO

Positive Technologies не выполнила план по SPOКомпания снова проведет размещение, как только ситуация изменится, считают эксперты
Первое российское SPO (secondary public offering) в этом году, которое провел разработчик решений для информационной безопасности «Группа Позитив» (Positive Technologies), не нашло спроса у инвесторов: из запланированных 3 млрд компания смогла привлечь только 1 млрд руб., сообщил эмитент выпуска. SPO проводилось с 19 по 27 сентября.
Заявки удовлетворены 28 сентября по цене закрытия 27 сентября – 1061 руб. 80 коп. Перед размещением компания рассматривала ценовой диапазон от 1200 до 1320 руб. за акцию. Таким образом, акционеры планировали заработать на продаже 3,1-3,5 млрд руб.
План по повышению доли бумаг в свободном обращении (free-float) тоже выполнен частично: Positive Technologies продала 932 000 обыкновенных акций, принадлежащих крупным владельцам компании, и довела долю в свободном обращении с 10,5 до 11,9%, тогда как намеревалась разместить 2 640 000 бумаг и довести долю до 14%.
В SPO приняли участие около 10 000 инвесторов, более 90% из них – физические лица.
На 15:00 мск акции Positive Technologies упали на Московской бирже на 5,3% до 995 руб., капитализация составила 66,3 млрд руб. С начала года бумаги прибавили в стоимости около 17%. Индекс Мосбиржи с момента объявления мобилизации и проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях упал на 19%. На момент написания материала индекс Мосбиржи продолжал падать, теряя почти 2%.
Первый публичный киберигрок
В конце 2021 г. Positive Technologies стала первой российской компанией в сфере кибербезопасности, которая провела прямой листинг акций на Московской бирже. Ее капитализация составила 57,6 млрд руб. В августе этого года компания провела конвертацию 6 млн привилегированных акций в обыкновенные. С 20 сентября Мосбиржа перевела акции компании в первый котировальный список. В него входят самые ликвидные и прозрачные компании. Бумаги входят еще в три индекса Мосбиржи: широкого рынка, средней и малой капитализации и индекс информационных технологий.
Размещение проведено в беспрецедентных условиях с точки зрения волатильности рынка, сообщила компания в пресс-релизе: это позволило выполнить одну из основных задач SPO по повышению free-float лишь частично. Так как объем SPO составил 35% от максимально запланированного, общее количество продающих акционеров было сокращено. Positive Technologies продолжит предпринимать все необходимые шаги для повышения зрелости своих бумаг, повышения free-float, ликвидности и вхождения в список голубых фишек, добавил представитель компании.
Логично, что при такой волатильности компания не смогла собрать требуемый объем, говорит аналитик УК «Ингосстрах–инвестиции» Евгения Нестеренко. Вероятно, полагает она, компания вполне может провести еще одно SPO при стабилизации ситуации, в любом случае для бизнеса компании это ничего не значит, так как акции продавали текущие владельцы. 1 млрд руб. спроса в нынешних условиях является очень неплохим результатом, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, учитывая, что компания оперативно отреагировала на изменение рыночной конъюнктуры и скорректировала цену размещения. Сам факт проведения сделки, пусть и частичной, сейчас является доказательством высокой инвестиционной привлекательности Positive Technologies, считает Суверов и также ожидает, что компания вернется к планам по размещению бумаг после стабилизации фондового рынка.
Рост показателя free-float поможет увеличить ликвидность и сократит волатильность акций на средней дистанции, обращает внимание эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Павел Гаврилов. Что касается плана по вхождению в список голубых фишек, то free-float – это очень важный показатель, но не единственный, с которым компании еще нужно поработать, отмечает эксперт. Сейчас Positive нужно сосредоточиться над своим планом по замене иностранных компаний и увеличению доли на рынке, считает Гаврилов, что поможет поддерживать высокие темпы роста финансовых показателей, впоследствии создаст высокий спрос и увеличит торговый оборот – одну из величин для оценки ликвидности.
По данным отчетности по МСФО за первое полугодие 2022 г., выручка Positive выросла на 78% и составила 3,5 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла до 685 млн руб., увеличившись в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Чистая прибыль составила 381 млн руб. Большую часть выручки компании приносят продажи лицензий (ПО), около 13% – услуги в области информационной безопасности и лишь 1% – реализация программно-аппаратных комплексов. За первое полугодие 2022 г. рост продаж составил 72% год к году – это практически вдвое выше среднегодовых темпов роста продаж (CAGR) с 2018 по 2021 г. (39%), отмечали аналитики «Тинькофф». Ожидаемый объем продаж в 2022 г. составляет 12-15 млрд руб.
В ближайшие пять лет отечественный рынок кибербезопасности может увеличиться в два с половиной раза (со 186 млрд руб. до 469 млрд, по оценкам ЦСР). В 2021 г. доля зарубежных вендоров на российском рынке кибербезопасности составляла почти 40%, говорится в обзоре аналитиков «Тинькофф инвестиций». Но с весны 2022 г. более 30 зарубежных компаний из сферы IT-безопасности частично или полностью покинули местный рынок, и отток продолжается: зарубежные поставщики отказываются от поддержки уже проданных продуктов, отзывают лицензии и отключают работающие системы. Помимо этого мощный драйвер роста отечественных вендоров – масштабная господдержка (запрет на использование иностранного ПО для предприятий критической информационной инфраструктуры, нулевые налоги на прибыль и НДС, пониженная ставка страховых взносов за сотрудников, льготная ставка по кредитам).
В качестве основного риска у Positive Technologies аналитик «Велес капитала» Василий Данилов ранее выделял замедление темпов роста финансовых показателей в 2023 г. из-за высокой базы 2022 г. Он предполагал, что два сильных отчета за III и IV кварталы станут ключевым драйвером роста стоимости акций. Аналитики «Тинькофф инвестиций» среди рисков выделяли ухудшение геополитического фона (санкции против компании введены еще в апреле 2021 г.), медленный запуск нового класса метапродуктов (линейка продуктов, которые подразумевают комплексный подход к кибербезопасности) и низкую ликвидность бумаг.