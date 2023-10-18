Акции «Транснефти» подорожали на фоне выхода отчета по РСБУ
Привилегированные акции «Транснефти» подорожали в ходе торгов на Мосбирже 18 октября. Их стоимость выросла на 2,77% до 150 300 руб. на фоне выхода отчета о финансовых результатах за 9 месяцев 2023 г. по РСБУ.
По состоянию на 13:20 мск стоимость составила 149 200 руб. (+2,02%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 257,27 пункта (+0,31%). С начала года он вырос на 51%, котировки компании – на 71%.
Из отчета следует, что чистая прибыль «Транснефти» за 9 месяцев выросла в годовом выражении в 4,2 раза до 190,55 млрд руб. Выручка увеличилась на 7,2% до 884 млрд руб., себестоимость – на 9,5% до 777,8 млрд руб. При этом коммерческие расходы снизились в три раза и составили 5,8 млрд руб.
Ранее совет директоров «Транснефти» рекомендовал акционерам принять решение о дроблении акций компании в соотношении 100:1. Его поддержало государство, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член совета директоров «Транснефти» Кирилл Дмитриев.
Планируется, что количество обыкновенных акций при дроблении увеличится с 5,69 млн до 569,44 млн шт. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции до дробления составит 1 руб., а после дробления – 0,01 руб.