Акции «Транснефти» подорожали на фоне выхода отчета по РСБУ

Из отчета следует, что чистая прибыль «Транснефти» за 9 месяцев выросла в годовом выражении в 4,2 раза до 190,55 млрд руб. Выручка увеличилась на 7,2% до 884 млрд руб., себестоимость – на 9,5% до 777,8 млрд руб. При этом коммерческие расходы снизились в три раза и составили 5,8 млрд руб.