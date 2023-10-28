Мосбиржа запустит фьючерс на свой индекс в ноябре

Московская биржа планирует запустить вечный фьючерс на индекс Мосбиржи в ноябре – примерно в ближайшие две недели он будет добавлен в линейку инструментов. Об этом журналистам рассказала глава срочного рынка Мария Патрикеева на конференции Smartlab.