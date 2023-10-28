Мосбиржа запустит фьючерс на свой индекс в ноябре
Московская биржа планирует запустить вечный фьючерс на индекс Мосбиржи в ноябре – примерно в ближайшие две недели он будет добавлен в линейку инструментов. Об этом журналистам рассказала глава срочного рынка Мария Патрикеева на конференции Smartlab.
Ранее запуск фьючерса планировался в сентябре.
«Мы стараемся запускать инструменты не одновременно, чтобы у инвестора была возможность подготовиться и погрузиться в инструмент», – сказала Патрикеева.
С 10 октября Мосбиржа запустила торговлю премиальными опционами на золото.
Как отмечала площадка, инструмент позволяет инвесторам зарабатывать на изменении курса золота без необходимости его приобретения на рынке драгоценных металлов, а также хеджировать риски с минимальными издержками.
Премиальный опцион подразумевает единоразовую уплату премии покупателем вместо ежедневного начисления и списания вариационной маржи.
Мосбиржа запустила вечные фьючерсы весной прошлого года – с 26 апреля стали доступны бессрочные контракты на доллар, евро и юань, 11 июля – на золото.