Совет директоров «Куйбышевазота» рекомендовал дивиденды за девять месяцев
Совет директоров «Куйбышевазота» рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 г. в размере 14 руб. на одну акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
Таким образом, доходность на момент закрытия торговой сессии 27 октября составляет 2% по обыкновенным акциям и 1,86% – по привилегированным акциям.
На фоне новости обыкновенные акции «Куйбышевазота» в ходе торгов на Мосбирже 30 октября подорожали на 1,83% до 714 руб. По состоянию на 10:20 мск стоимость бумаг составила 711,8 руб. (+1,51%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3235,37 пункта (+0,35%) С начала года он вырос на 50%, котировки компании – на 58%.
Совет директоров утвердил 12 декабря 2023 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Последним днем покупки бумаг с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже станет 11 декабря.
Он также рекомендовал осуществить выплаты номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, в срок по 26 декабря. Остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в срок по 24 января 2024 г.
Производитель удобрений по итогам девяти месяцев 2023 г. снизил чистую прибыль на 33% в годовом выражении до 16,59 млрд руб. Выручка упала на 25% за этот период до 53,88 млрд руб., следует из отчета по РСБУ.
Ранее компания сообщала, что по итогам первого полугодия 2023 г. сократила чистую прибыль в 2,7 раза до 9,2 млрд руб., выручка снизилась на 29% до 37,9 млрд руб. Снижение этих показателей связано с падением цен на удобрения, которое скорее является возвратом к историческим средним ценам, пояснил в комментарии «Ведомостям» руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк инвестиции» Андрей Ванин.