Совет директоров «Куйбышевазота» рекомендовал дивиденды за девять месяцев

На фоне новости обыкновенные акции «Куйбышевазота» в ходе торгов на Мосбирже 30 октября подорожали на 1,83% до 714 руб. По состоянию на 10:20 мск стоимость бумаг составила 711,8 руб. (+1,51%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3235,37 пункта (+0,35%) С начала года он вырос на 50%, котировки компании – на 58%.