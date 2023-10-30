Расписки MD Medical дешевеют на фоне выхода операционных результатов
Стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) MD Medical (управляет сетью клиник «Мать и дитя») в ходе торгов 30 октября снизилась на 2,51% до 853 руб. Котировки дешевеют на фоне выхода отчета об операционных результатах за III квартал 2023 г.
По состоянию на 11:22 мск бумаги стоили 857,9 руб. (-1,95%). Индекс Мосбиржи составлял 3242,49 пункта (+0,57%). С начала года он вырос на 50%, котировки – на 102%.
Компания отчиталась о росте выручки на 5,4% до 6,79 млрд руб. При этом за отчетный период выручка московских госпиталей снизилась на 4,1% в годовом выражении до 3,2 млрд руб. Как пояснила компания, это произошло в связи со снижением заболеваемости COVID-19 и снижением ОМС по направлению «онкология» в КГ «Лапино». В то же время доходы амбулаторных клиник в Москве и Московской области увеличились на 11,4% до 715 млн руб. за счет роста циклов ЭКО и количества посещений.
Выручка региональных госпиталей выросла на 14,6% до 1,9 млрд руб. на фоне сильных результатов по всем направлениям оказываемых услуг в Тюмени, Новосибирске, Самаре и Санкт-Петербурге; доходы амбулаторных клиник в регионах увеличились на 21,9% до 931 млн руб.
В III квартале компания также отчиталась о росте количества амбулаторных посещений на 9,3% до 528 739. В Москве рост среднего чека на услугу составил 5,3% до 5600 руб., в регионах – на 5% до 2200 руб.
Среди ключевых событий III квартала компания указывает завершение процедуры смены депозитария программы ГДР. Новым депозитарием стал RCS Issuer Services S.AR.L, соглашение с ним вступило в силу 8 августа.
31 августа акционеры группы приняли решение о перерегистрации в Специальный административный район («САР») на остров Октябрьский Калининградской области. В связи с этим компания запустила процедуру смены статуса листинга на Мосбирже до первичного путем регистрации проспекта существующих ГДР в Банке России. Ожидается решение регулятора.
Кроме того, она приобрела четыре клиники в Ханты-Мансийском автономном округе. Общая сумма сделки составила 349 млн руб.