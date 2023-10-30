Расписки MD Medical дешевеют на фоне выхода операционных результатов

Компания отчиталась о росте выручки на 5,4% до 6,79 млрд руб. При этом за отчетный период выручка московских госпиталей снизилась на 4,1% в годовом выражении до 3,2 млрд руб. Как пояснила компания, это произошло в связи со снижением заболеваемости COVID-19 и снижением ОМС по направлению «онкология» в КГ «Лапино». В то же время доходы амбулаторных клиник в Москве и Московской области увеличились на 11,4% до 715 млн руб. за счет роста циклов ЭКО и количества посещений.