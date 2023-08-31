Акционеры MD Medical одобрили перенос регистрации с Кипра в Россию

На фоне новости акции компании в ходе торгов на Мосбирже в среду, 30 августа, подорожали почти на 5,52% до дневного максимума в 894,8 руб. за бумагу. По состоянию на 12:40 мск их стоимость составила 882,9 руб. (+4,12%). В то же время индекс Мосбиржи приблизился к 3228,19 пункта (+0,48%). С начала года котировки выросли на 108%, за тот же период бенчмарк подрос на 49%.