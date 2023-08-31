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Инвестиции

Акционеры MD Medical одобрили перенос регистрации с Кипра в Россию

Ведомости

Группа компаний MD Medical, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», сообщила, что на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение о перерегистрации с Кипра на остров Октябрьский Калининградской области.

На фоне новости акции компании в ходе торгов на Мосбирже в среду, 30 августа, подорожали почти на 5,52% до дневного максимума в 894,8 руб. за бумагу. По состоянию на 12:40 мск их стоимость составила 882,9 руб. (+4,12%). В то же время индекс Мосбиржи приблизился к 3228,19 пункта (+0,48%). С начала года котировки выросли на 108%, за тот же период бенчмарк подрос на 49%.

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В сообщении говорится, что компания продолжит свою деятельность в специальном административном районе (САР) под наименованием «Международная компания публичное акционерное общество "МД Медикал груп инвестментс"». При этом она продолжит вести ту же деятельность, которая в основном является деятельностью холдинговой компании. Головной офис в САР предлагается создать не ранее чем через четыре месяца, но не позднее чем через девять месяцев с даты принятия решения.

Согласно принятому пункту о перерегистрации компания отмечает, что в любое время в соответствии с положениями закона может перенести свое юридическое местонахождение за пределы республики Кипр и продолжить существование в соответствии с законодательством другой утвержденной юрисдикции, при условии, что ее законы допускают передачу юридического адреса компании.

8 августа MD Medical завершила процедуру смены банка-депозитария по программе глобальных депозитарных расписок. Новым депозитарием стал RCS Issuer Services S.AR.L. Ранее банком-депозитарием группы компаний был JPMorgan Chase Bank N.A.

В ГК MD Medical входит 49 современных медицинских учреждений на территории 26 регионов РФ. В 2022 г. выручка группы компаний составила 25,2 млрд руб., EBITDA – 7,9 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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