Акционеры MD Medical одобрили перенос регистрации с Кипра в Россию
Группа компаний MD Medical, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», сообщила, что на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение о перерегистрации с Кипра на остров Октябрьский Калининградской области.
На фоне новости акции компании в ходе торгов на Мосбирже в среду, 30 августа, подорожали почти на 5,52% до дневного максимума в 894,8 руб. за бумагу. По состоянию на 12:40 мск их стоимость составила 882,9 руб. (+4,12%). В то же время индекс Мосбиржи приблизился к 3228,19 пункта (+0,48%). С начала года котировки выросли на 108%, за тот же период бенчмарк подрос на 49%.
В сообщении говорится, что компания продолжит свою деятельность в специальном административном районе (САР) под наименованием «Международная компания публичное акционерное общество "МД Медикал груп инвестментс"». При этом она продолжит вести ту же деятельность, которая в основном является деятельностью холдинговой компании. Головной офис в САР предлагается создать не ранее чем через четыре месяца, но не позднее чем через девять месяцев с даты принятия решения.
Согласно принятому пункту о перерегистрации компания отмечает, что в любое время в соответствии с положениями закона может перенести свое юридическое местонахождение за пределы республики Кипр и продолжить существование в соответствии с законодательством другой утвержденной юрисдикции, при условии, что ее законы допускают передачу юридического адреса компании.
8 августа MD Medical завершила процедуру смены банка-депозитария по программе глобальных депозитарных расписок. Новым депозитарием стал RCS Issuer Services S.AR.L. Ранее банком-депозитарием группы компаний был JPMorgan Chase Bank N.A.
В ГК MD Medical входит 49 современных медицинских учреждений на территории 26 регионов РФ. В 2022 г. выручка группы компаний составила 25,2 млрд руб., EBITDA – 7,9 млрд руб.