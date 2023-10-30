Мосбиржа опубликовала параметры фьючерсного контракта на свой бенчмарк
Мосбиржа опубликовала параметры однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на индекс Мосбиржи.
Тип контракта будет расчетным, инструмент будет торговаться под наименованием IMOEXF в пунктах как значение индекса. Шаг цены составит 0,5 пункта, а стоимость шага цены – 5 руб., следует из данных торговой площадки.
Пресс-служба площадки также отмечает, что расчетная цена в промежуточный и вечерний клиринг определяется по значениям индекса Мосбиржи. Среди особенностей нового инструмента площадка также называет ежедневное автоматическое продление однодневного контракта на один день. А также то, что исполнение вечного фьючерса в соответствующий квартальный фьючерс возможно раз в квартал.
Главным отличием вечных фьючерсов от классических контрактов является то, что они не имеют даты исполнения. Кроме этого, инструмент отличается расчетом вариационной маржи. В ее формуле расчета учитывается отклонение цен вечного фьючерса от значений индекса, а также дивидендная поправка, указывает площадка.
28 октября руководитель срочного рынка биржи Мария Патрикеева на конференции Smartlab заявила, что запуск вечного фьючерса на индекс Мосбиржи планируется в ноябре – примерно в ближайшие две недели. Ранее запуск фьючерса планировался в сентябре.