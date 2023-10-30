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Инвестиции

Мосбиржа опубликовала параметры фьючерсного контракта на свой бенчмарк

Ведомости

Мосбиржа опубликовала параметры однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на индекс Мосбиржи.

Тип контракта будет расчетным, инструмент будет торговаться под наименованием IMOEXF в пунктах как значение индекса. Шаг цены составит 0,5 пункта, а стоимость шага цены – 5 руб., следует из данных торговой площадки.

Пресс-служба площадки также отмечает, что расчетная цена в промежуточный и вечерний клиринг определяется по значениям индекса Мосбиржи. Среди особенностей нового инструмента площадка также называет ежедневное автоматическое продление однодневного контракта на один день. А также то, что исполнение вечного фьючерса в соответствующий квартальный фьючерс возможно раз в квартал.

Главным отличием вечных фьючерсов от классических контрактов является то, что они не имеют даты исполнения. Кроме этого, инструмент отличается расчетом вариационной маржи. В ее формуле расчета учитывается отклонение цен вечного фьючерса от значений индекса, а также дивидендная поправка, указывает площадка.

28 октября руководитель срочного рынка биржи Мария Патрикеева на конференции Smartlab заявила, что запуск вечного фьючерса на индекс Мосбиржи планируется в ноябре – примерно в ближайшие две недели. Ранее запуск фьючерса планировался в сентябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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