Мосбиржа опубликовала параметры фьючерсного контракта на свой бенчмарк

Пресс-служба площадки также отмечает, что расчетная цена в промежуточный и вечерний клиринг определяется по значениям индекса Мосбиржи. Среди особенностей нового инструмента площадка также называет ежедневное автоматическое продление однодневного контракта на один день. А также то, что исполнение вечного фьючерса в соответствующий квартальный фьючерс возможно раз в квартал.