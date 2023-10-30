Чистая прибыль «Новатэка» за девять месяцев выросла более чем в два раза

Согласно отчету, выручка «Новатэка» за январь – сентябрь снизилась на 9% до 574,4 млрд руб., себестоимость продаж сократилась на 6,4% до 326,2 млрд руб. При этом валовая прибыть уменьшилась на 10,5% до 248,2 млрд руб. Также компания отчиталась о снижении доходов от участия в других организациях на 30% до 134,392 млрд руб., прочих доходов – на 28% до 269,18 млрд руб. Прибыль до налогообложения выросла в 2,5 раза до 470,106 млрд руб.