Чистая прибыль «Новатэка» за девять месяцев выросла более чем в два раза
Чистая прибыль «Новатэка» за девять месяцев 2023 г. выросла в 2,1 раза в годовом выражении до 404,391 млрд руб., следует из отчета компании по РСБУ.
Акции компании в ходе торгов на Мосбирже 30 октября дешевели на 1,04% до 1661 руб. По состоянию на 17:15 мск стоимость бумаг составила 1675,4 руб. (-0,18%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уроне 3 231,25 пункта (+0,22%). С начала года бенчмарк вырос на 50%, котировки компании – на 54%.
Согласно отчету, выручка «Новатэка» за январь – сентябрь снизилась на 9% до 574,4 млрд руб., себестоимость продаж сократилась на 6,4% до 326,2 млрд руб. При этом валовая прибыть уменьшилась на 10,5% до 248,2 млрд руб. Также компания отчиталась о снижении доходов от участия в других организациях на 30% до 134,392 млрд руб., прочих доходов – на 28% до 269,18 млрд руб. Прибыль до налогообложения выросла в 2,5 раза до 470,106 млрд руб.
В начале октября акционеры «Новатэка» утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия в размере 34,5 руб. за акцию. В августе такой размер выплат предложил совет директоров компании. По сравнению с данными за первое полугодие 2022 г. (45 руб. за акцию) показатель уменьшился почти на четверть. Всего на выплату дивидендов компания планирует направить 104,753 млрд руб.