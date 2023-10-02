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Акционеры «Новатэка» одобрили дивиденды за первое полугодие в 34,5 рубля за акцию

Ведомости

Акционеры «Новатэка» утвердили выплату дивидендов за первое полугодие в размере 34,5 руб. за акцию на внеочередном общем собрании. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Утвержденный размер дивидендов составляет 34,50 руб. на одну обыкновенную акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 10 октября 2023 г.», – отмечается в сообщении.

На момент закрытия Мосбиржи 2 октября стоимость акций «Новатэка» составила 1698 руб. Это на 31,6 руб. (1,92%) больше, чем днем ранее.  

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Ставку в 34,5 руб. за акцию по промежуточным дивидендам предложил совет директоров «Новатэка» в конце августа. По сравнению с данными за первое полугодие 2022 г. (45 руб. за акцию) показатель уменьшился почти на четверть. Всего на выплату дивидендов компания планирует направить 104,753 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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