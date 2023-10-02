Акционеры «Новатэка» одобрили дивиденды за первое полугодие в 34,5 рубля за акцию

Ставку в 34,5 руб. за акцию по промежуточным дивидендам предложил совет директоров «Новатэка» в конце августа. По сравнению с данными за первое полугодие 2022 г. (45 руб. за акцию) показатель уменьшился почти на четверть. Всего на выплату дивидендов компания планирует направить 104,753 млрд руб.