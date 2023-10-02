Акционеры «Новатэка» одобрили дивиденды за первое полугодие в 34,5 рубля за акцию
Акционеры «Новатэка» утвердили выплату дивидендов за первое полугодие в размере 34,5 руб. за акцию на внеочередном общем собрании. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Утвержденный размер дивидендов составляет 34,50 руб. на одну обыкновенную акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 10 октября 2023 г.», – отмечается в сообщении.
На момент закрытия Мосбиржи 2 октября стоимость акций «Новатэка» составила 1698 руб. Это на 31,6 руб. (1,92%) больше, чем днем ранее.
Ставку в 34,5 руб. за акцию по промежуточным дивидендам предложил совет директоров «Новатэка» в конце августа. По сравнению с данными за первое полугодие 2022 г. (45 руб. за акцию) показатель уменьшился почти на четверть. Всего на выплату дивидендов компания планирует направить 104,753 млрд руб.