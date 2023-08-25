Совет директоров «Новатэка» рекомендовал дивиденды за первое полугодие
Всего на выплату дивидендов рекомендовано направить 104,753 млрд руб. По текущей цене бумаг «Новатэка» дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет около 2%.
Акции компании сдержанно отреагировали на новость. На 16:00 мск они торговались по цене 1 671 руб. за бумагу, -0,02% к закрытию прошлого дня. С начала года стоимость бумаг «Новатэка» увеличилась на 54%. Индекс Мосбиржи за это время прибавил 46%.
Старший аналитик инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин считает корпоративное событие «Новатэка» умеренно позитивным для акций компании. Прогноз инвестбанка был на уровне 32 руб. на акцию.
Текущий прогноз «Синары» по размеру дивидендов за 2023 г. – 82 руб. на акцию, за 2024 г. Когда свой вклад в финансовые результаты внесет проект «Арктик СПГ-2», – 97 руб. на акцию. В настоящее время рейтинг по акциям «Новатэка» в «Синаре» – «держать».
Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 29 сентября. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 10 октября 2022 г. Последний день покупки акций с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже — 9 октября.
Дивидендная политика «Новатэка» предполагает выплату не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности и неденежные статьи.
«Новатэк» в июле отчитался по МСФО впервые за полтора года. Во втором квартале 2023 г. чистая прибыль компании составила 62,685 млрд руб., за первое полугодие – 155,644 млрд руб. (до корректировок на неденежные статьи).