Совет директоров «Новатэка» рекомендовал дивиденды за первое полугодие

Совет директоров одного из крупнейших производителей газа ПАО «Новатэк» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2023 г. в размере 34,5 руб. на акцию, сообщила компания. Это почти на четверть меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года (45 руб.).