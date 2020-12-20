«Новатэк» увеличивает дивиденды до 50% от прибыли

«Новатэк» увеличивает дивиденды до 50% от прибылиЭто решение позволит акционерам повысить капитализацию компании
«Новатэк» увеличил минимальный целевой уровень дивидендных выплат акционерам с 30 до 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), сообщила компания 18 декабря по итогам заседания совета директоров. В пресс-службе «Новатэка» «Ведомостям» уточнили, что новая дивидендная политика будет распространяться не только на выплаты за 2021 г., но и на финальные дивиденды за текущий год.
За первое полугодие компания уже направила на дивиденды 35,9 млрд руб., или 48% от чистой прибыли по МСФО (11,82 руб. на одну акцию).
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