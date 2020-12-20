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«Новатэк» увеличивает дивиденды до 50% от прибыли

Это решение позволит акционерам повысить капитализацию компании
Матвей Катков
Евгений Разумный / Ведомости

«Новатэк» увеличил минимальный целевой уровень дивидендных выплат акционерам с 30 до 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), сообщила компания 18 декабря по итогам заседания совета директоров. В пресс-службе «Новатэка» «Ведомостям» уточнили, что новая дивидендная политика будет распространяться не только на выплаты за 2021 г., но и на финальные дивиденды за текущий год.

За первое полугодие компания уже направила на дивиденды 35,9 млрд руб., или 48% от чистой прибыли по МСФО (11,82 руб. на одну акцию).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных