«Новатэк» увеличивает дивиденды до 50% от прибыли

«Новатэк» увеличил минимальный целевой уровень дивидендных выплат акционерам с 30 до 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), сообщила компания 18 декабря по итогам заседания совета директоров. В пресс-службе «Новатэка» «Ведомостям» уточнили, что новая дивидендная политика будет распространяться не только на выплаты за 2021 г., но и на финальные дивиденды за текущий год.