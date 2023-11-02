Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в III квартале составила 411,4 млрд рублей
Чистая прибыль Сбербанка в III квартале 2023 г. составила 411,4 млрд руб., за девять месяцев – 1148,9 млрд руб., или 52,7 руб. на акцию, следует из отчета по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Рентабельность капитала за девять месяцев составила 26,2%. Чистые процентные доходы выросли до 667,9 млрд руб. в III квартале 2023 г. За девять месяцев они увеличились до 1828,3 млрд руб. В III квартале рост произошел за счет увеличения объема работающих активов и восстановления маржинальности бизнеса по сравнению с III кварталом 2022 г.
При этом чистые комиссионные доходы составили 195,5 млрд руб., за девять месяцев – 553,5 млрд руб. Кредитная организация отмечает положительную динамику в квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост произошел на фоне роста доходов от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания.
Банк также сообщает, что квартальная чистая процентная маржа выросла до 6,01% на фоне роста ставок в экономике и улучшения структуры баланса. С января по сентябрь показатель составил 5,87%. Операционный доход до резервов вырос за три месяца составил 796,9 млрд руб., за девять месяцев – 2358,7 млрд руб.
В марте этого года предправления банка Герман Греф прогнозировал, что прибыль Сбербанка в 2023 г. может приблизиться к докризисным уровням, но результат будет зависеть от ситуации в экономике. В 2022 г. крупнейший российский банк заработал 270,5 млрд руб. по международным стандартам отчетности. По сравнению с 2021 г., когда Сбербанк заработал 1,25 трлн руб., чистая прибыль рухнула в 4,6 раза.