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Инвестиции

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в III квартале составила 411,4 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль Сбербанка в III квартале 2023 г. составила 411,4 млрд руб., за девять месяцев  – 1148,9 млрд руб., или 52,7 руб. на акцию, следует из отчета по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Рентабельность капитала за девять месяцев составила 26,2%. Чистые процентные доходы выросли до 667,9 млрд руб. в III квартале 2023 г. За девять месяцев они увеличились до 1828,3 млрд руб. В III квартале рост произошел за счет увеличения объема работающих активов и восстановления маржинальности бизнеса по сравнению с III кварталом 2022 г.

При этом чистые комиссионные доходы составили 195,5 млрд руб., за девять месяцев – 553,5 млрд руб. Кредитная организация отмечает положительную динамику в квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост произошел на фоне роста доходов от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания.

Банк также сообщает, что квартальная чистая процентная маржа выросла до 6,01% на фоне роста ставок в экономике и улучшения структуры баланса. С января по сентябрь показатель составил 5,87%. Операционный доход до резервов вырос за три месяца составил 796,9 млрд руб., за девять месяцев – 2358,7 млрд руб.

В марте этого года предправления банка Герман Греф прогнозировал, что прибыль Сбербанка в 2023 г. может приблизиться к докризисным уровням, но результат будет зависеть от ситуации в экономике. В 2022 г. крупнейший российский банк заработал 270,5 млрд руб. по международным стандартам отчетности. По сравнению с 2021 г., когда Сбербанк заработал 1,25 трлн руб., чистая прибыль рухнула в 4,6 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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