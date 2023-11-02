Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в III квартале составила 411,4 млрд рублей

В марте этого года предправления банка Герман Греф прогнозировал, что прибыль Сбербанка в 2023 г. может приблизиться к докризисным уровням, но результат будет зависеть от ситуации в экономике. В 2022 г. крупнейший российский банк заработал 270,5 млрд руб. по международным стандартам отчетности. По сравнению с 2021 г., когда Сбербанк заработал 1,25 трлн руб., чистая прибыль рухнула в 4,6 раза.