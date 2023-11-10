Торги вечным фьючерсом на индекс Мосбиржи начнутся 14 ноября
Торги вечным фьючерсом на индекс Мосбиржи начнутся на срочном рынке торговой площадки 14 ноября. Об этом говорится в ее сообщении.
Базовым активом фьючерса выступает основной индикатор российского фондового рынка – индекс Мосбиржи (IMOEX). Это первый вечный индексный контракт на срочном рынке Мосбиржи, отмечает площадка.
Ранее она опубликовала параметры: тип контракта будет расчетным, инструмент будет торговаться под наименованием IMOEXF в пунктах как значение индекса. Шаг цены составит 0,5 пункта, а стоимость шага цены – 5 руб.
Из преимуществ нового инструмента площадка отмечает то, что с помощью него одним кликом можно инвестировать в корзину наиболее ликвидных акций российских компаний с низкими издержками. А также то, что он не требует переноса позиции в отличие от классических фьючерсных контрактов.
Мосбиржа активно развивает сегмент вечных контрактов на различные активы с целью разнообразить торговые возможности всех категорий инвесторов, пояснила руководитель срочного рынка биржи Мария Патрикеева. По ее словам, сделки с данными инструментами ежемесячно заключают более 30 000 частных инвесторов. При этом совокупная открытая позиция по этим контрактам с момента старта торгов в апреле 2022 г. на конец октября этого года превысила 44 млрд руб.
Ранее запуск вечного фьючерса на бенчмарк планировался в сентябре. Позднее о планах запустить инструмент в ноябре заявила Патрикеева на конференции Smartlab в конце октября.