Торги вечным фьючерсом на индекс Мосбиржи начнутся 14 ноября

Из преимуществ нового инструмента площадка отмечает то, что с помощью него одним кликом можно инвестировать в корзину наиболее ликвидных акций российских компаний с низкими издержками. А также то, что он не требует переноса позиции в отличие от классических фьючерсных контрактов.