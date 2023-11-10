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Торги вечным фьючерсом на индекс Мосбиржи начнутся 14 ноября

Ведомости

Торги вечным фьючерсом на индекс Мосбиржи начнутся на срочном рынке торговой площадки 14 ноября. Об этом говорится в ее сообщении.

Базовым активом фьючерса выступает основной индикатор российского фондового рынка – индекс Мосбиржи (IMOEX). Это первый вечный индексный контракт на срочном рынке Мосбиржи, отмечает площадка.

Ранее она опубликовала параметры: тип контракта будет расчетным, инструмент будет торговаться под наименованием IMOEXF в пунктах как значение индекса. Шаг цены составит 0,5 пункта, а стоимость шага цены – 5 руб.

Из преимуществ нового инструмента площадка отмечает то, что с помощью него одним кликом можно инвестировать в корзину наиболее ликвидных акций российских компаний с низкими издержками. А также то, что он не требует переноса позиции в отличие от классических фьючерсных контрактов.

Мосбиржа активно развивает сегмент вечных контрактов на различные активы с целью разнообразить торговые возможности всех категорий инвесторов, пояснила руководитель срочного рынка биржи Мария Патрикеева. По ее словам, сделки с данными инструментами ежемесячно заключают более 30 000 частных инвесторов. При этом совокупная открытая позиция по этим контрактам с момента старта торгов в апреле 2022 г. на конец октября этого года превысила 44 млрд руб.

Ранее запуск вечного фьючерса на бенчмарк планировался в сентябре. Позднее о планах запустить инструмент в ноябре заявила Патрикеева на конференции Smartlab в конце октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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