«Магнит» выкупит 7,9 млн своих акций у иностранцев во втором раунде байбэка
Акции «Магнита» на Московской бирже к 16:43 мск торговались по 5902 руб. По сравнению с ценой на момент закрытия основных торгов днем ранее, их стоимость уменьшилась на 2,27%. Индекс торговой площадки составил 3210,3 пункта (-0,07%). С начала года котировки ритейлера увеличились на 35,32%, бенчмарк – на 49,11%.
В сообщении отмечается, что ритейлер планирует выкупить весь объем акций, представленных нерезидентами в книге. Они составляют около 7,8% от всех выпущенных ценных бумаг эмитента. Стоимость сделки может достичь около 17,5 млрд руб.
Второй раунд обратного выкупа акций у нерезидентов «Магнит» объявил 10 октября. Всего в рамках раунда ритейлер планировал выкупить до 8,02 млн бумаг (около 7,9% от всех акций). Акционеры из других стран могли продать свои активы и получить оплату в долларах США, евро, китайских юанях (CNY) или рублях, в том числе на свои зарубежные банковские счета. Цена приобретения была установлена 2215 руб. за акцию – та же, что и во время первого раунда обратного выкупа.
Первый байбэк «Магнит» завершил 14 сентября. В рамках раунда ритейлер приобрел 21,9 млн собственных акций – 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении бумаг. Стоимость сделки составила около 48,5 млрд руб. В обоих раундах покупателем выступила дочерняя о компания «Магнит альянс».
Соруководитель «Ренессанс капитала» Максим Орловский ранее заявлял, что потенциальные сделки по обратному выкупу ценных бумаг у иностранцев российскими компаниями могут навредить курсу рубля. По его мнению, такие сделки нужно запретить в том виде, в котором их проводят сейчас. Орловский считает, что акции российских эмитентов должен централизованно выкупать Минфин с дисконтом в Фонд национального благосостояния в интересах всего общества, а не отдельных компаний, как сейчас.