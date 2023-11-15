«Магнит» выкупит 7,9 млн своих акций у иностранцев во втором раунде байбэка

Второй раунд обратного выкупа акций у нерезидентов «Магнит» объявил 10 октября. Всего в рамках раунда ритейлер планировал выкупить до 8,02 млн бумаг (около 7,9% от всех акций). Акционеры из других стран могли продать свои активы и получить оплату в долларах США, евро, китайских юанях (CNY) или рублях, в том числе на свои зарубежные банковские счета. Цена приобретения была установлена 2215 руб. за акцию – та же, что и во время первого раунда обратного выкупа.