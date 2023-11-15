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Инвестиции

«Магнит» выкупит 7,9 млн своих акций у иностранцев во втором раунде байбэка

Ведомости

Ритейлер «Магнит» закрыл книгу заявок по второму раунду обратного выкупа акций у нерезидентов. В нее вошли 7,9 млн акций, принадлежащих инвесторам из Азии, Евросоюза, Северной Америки, Австралии и других регионов, следует из сообщения компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Акции «Магнита» на Московской бирже к 16:43 мск торговались по 5902 руб. По сравнению с ценой на момент закрытия основных торгов днем ранее, их стоимость уменьшилась на 2,27%. Индекс торговой площадки составил 3210,3 пункта (-0,07%). С начала года котировки ритейлера увеличились на 35,32%, бенчмарк – на 49,11%.

В сообщении отмечается, что ритейлер планирует выкупить весь объем акций, представленных нерезидентами в книге. Они составляют около 7,8% от всех выпущенных ценных бумаг эмитента. Стоимость сделки может достичь около 17,5 млрд руб.

«Магнит» объявил второй раунд выкупа акций у нерезидентов

Второй раунд обратного выкупа акций у нерезидентов «Магнит» объявил 10 октября. Всего в рамках раунда ритейлер планировал выкупить до 8,02 млн бумаг (около 7,9% от всех акций). Акционеры из других стран могли продать свои активы и получить оплату  в долларах США, евро, китайских юанях (CNY) или рублях, в том числе на свои зарубежные банковские счета. Цена приобретения была установлена 2215 руб. за акцию – та же, что и во время первого раунда обратного выкупа.

Первый байбэк «Магнит» завершил 14 сентября. В рамках раунда ритейлер приобрел 21,9 млн собственных акций – 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении бумаг. Стоимость сделки составила около 48,5 млрд руб. В обоих раундах покупателем выступила дочерняя о компания «Магнит альянс».

Соруководитель «Ренессанс капитала» Максим Орловский ранее заявлял, что потенциальные сделки по обратному выкупу ценных бумаг у иностранцев российскими компаниями могут навредить курсу рубля. По его мнению, такие сделки нужно запретить в том виде, в котором их проводят сейчас. Орловский считает, что акции российских эмитентов должен централизованно выкупать Минфин с дисконтом в Фонд национального благосостояния в интересах всего общества, а не отдельных компаний, как сейчас.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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