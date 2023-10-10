«Магнит» объявил второй раунд выкупа акций у нерезидентов

9 октября соруководитель «Ренессанс капитала» Максим Орловский заявлял, что потенциальные сделки по выкупу долей иностранцев в российских компаниях давят на рубль и должны быть запрещены в текущем виде. По его словам, вместо этих сделок Минфин мог бы централизованно выкупать бумаги у нерезидентов с дисконтом в Фонд национального благосостояния в интересах всего общества, а не ряда компаний или людей, как это происходит сейчас.