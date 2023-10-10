«Магнит» объявил второй раунд выкупа акций у нерезидентов
Стоимость обыкновенных акций ритейлера на закрытии 10 октября составила 5 585 руб. (+1,21%).
В сообщении отмечается, что тендерное предложение объявлено с целью предоставления ликвидности инвесторам, которые хотели бы монетизировать свои инвестиции в «Магните», но не смогли принять участие в предыдущем тендерном предложении, анонсированном 16 июня 2023 г.
Как и в первом тендерном предложении, акционеры-нерезиденты могут воспользоваться возможностью продать свои акции и получить оплату за них в долларах США, евро, китайских юанях (CNY) или рублях, в том числе на свои зарубежные банковские счета. Цена приобретения была установлена 2215 руб. за акцию и остается неизменной относительно цены приобретения, объявленной в рамках предложения от 16 июня 2023 г.
9 октября соруководитель «Ренессанс капитала» Максим Орловский заявлял, что потенциальные сделки по выкупу долей иностранцев в российских компаниях давят на рубль и должны быть запрещены в текущем виде. По его словам, вместо этих сделок Минфин мог бы централизованно выкупать бумаги у нерезидентов с дисконтом в Фонд национального благосостояния в интересах всего общества, а не ряда компаний или людей, как это происходит сейчас.