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Инвестиции

«Магнит» объявил второй раунд выкупа акций у нерезидентов

Ведомости

Ритейлер «Магнит» сообщил о том, что его «дочка» «Магнит Альянс» объявляет о выкупе обыкновенных акций «Магнита» в объеме до 8,02 млн шт., или до 7,9% от всех выпущенных и находящихся в обращении.

Стоимость обыкновенных акций ритейлера на закрытии 10 октября составила 5 585 руб. (+1,21%).

В сообщении отмечается, что тендерное предложение объявлено с целью предоставления ликвидности инвесторам, которые хотели бы монетизировать свои инвестиции в «Магните», но не смогли принять участие в предыдущем тендерном предложении, анонсированном 16 июня 2023 г.

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Как и в первом тендерном предложении, акционеры-нерезиденты могут воспользоваться возможностью продать свои акции и получить оплату за них в долларах США, евро, китайских юанях (CNY) или рублях, в том числе на свои зарубежные банковские счета. Цена приобретения была установлена 2215 руб. за акцию и остается неизменной относительно цены приобретения, объявленной в рамках предложения от 16 июня 2023 г.

«Магнит» 14 сентября завершил обратный выкуп акций у нерезидентов, в рамках которого было приобретено 21,9 млн акций, или 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении бумаг. Покупателем выступила также «Магнит Альянс». Стоимость сделки эквивалентна приблизительно 48,5 млрд руб.

9 октября соруководитель «Ренессанс капитала» Максим Орловский заявлял, что потенциальные сделки по выкупу долей иностранцев в российских компаниях давят на рубль и должны быть запрещены в текущем виде. По его словам, вместо этих сделок Минфин мог бы централизованно выкупать бумаги у нерезидентов с дисконтом в Фонд национального благосостояния в интересах всего общества, а не ряда компаний или людей, как это происходит сейчас.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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