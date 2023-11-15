Мосбиржа третий день подряд проводит дискретный аукцион в отношении акций ОВК

Допэмиссия – это выпуск дополнительных ценных бумаг для последующей продажи на бирже. При допэмиссии размываются доли существующих акционеров. Поэтому снижение котировок в случае допэмиссии происходит практически всегда, пояснили аналитики «Ведомостям». По подсчетам экономиста Константина Церазова, в случае с ОВК размытие доли действующих акционеров произойдет более чем в 111 раз. Таким образом, справедливая цена акции может составить около 3 руб., говорили в БКС, указывая на большой потенциал для падения и высокие риски для покупки.