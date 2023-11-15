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Мосбиржа третий день подряд проводит дискретный аукцион в отношении акций ОВК

Ведомости

Московская биржа третий день подряд проводит дискретный аукцион и-за изменения цены акций научно-производственной корпорации «Объединенная вагонная компания» (ОВК). В ходе торгов 15 ноября бумаги подорожали на 22% до 35,3 руб. в отсутствие новостей после трехдневного снижения. С 10 ноября котировки упали на 60%.

По стоянию на 16:03 мск до введения дискретного аукциона стоимость бумаг ОВК составила 35,3 руб. (+21,72%). Индекс Мосбиржи составил 3 216,36 пункта (+0,12%). С начала года котировки компании снизились на 55%, бенчмарк вырос на 49%.

13 сентября компания сообщила об увеличении уставного капитала путем размещения допэмиссии объемом 12,5 млрд акций. 7 ноября совет директоров ОВК утвердил цену акций в рамках дополнительного выпуска в размере 9,3 руб.

Допэмиссия – это выпуск дополнительных ценных бумаг для последующей продажи на бирже. При допэмиссии размываются доли существующих акционеров. Поэтому снижение котировок в случае допэмиссии происходит практически всегда, пояснили аналитики «Ведомостям». По подсчетам экономиста Константина Церазова, в случае с ОВК размытие доли действующих акционеров произойдет более чем в 111 раз. Таким образом, справедливая цена акции может составить около 3 руб., говорили в БКС, указывая на большой потенциал для падения и высокие риски для покупки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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