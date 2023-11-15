Мосбиржа третий день подряд проводит дискретный аукцион в отношении акций ОВК
Московская биржа третий день подряд проводит дискретный аукцион и-за изменения цены акций научно-производственной корпорации «Объединенная вагонная компания» (ОВК). В ходе торгов 15 ноября бумаги подорожали на 22% до 35,3 руб. в отсутствие новостей после трехдневного снижения. С 10 ноября котировки упали на 60%.
13 сентября компания сообщила об увеличении уставного капитала путем размещения допэмиссии объемом 12,5 млрд акций. 7 ноября совет директоров ОВК утвердил цену акций в рамках дополнительного выпуска в размере 9,3 руб.
Допэмиссия – это выпуск дополнительных ценных бумаг для последующей продажи на бирже. При допэмиссии размываются доли существующих акционеров. Поэтому снижение котировок в случае допэмиссии происходит практически всегда, пояснили аналитики «Ведомостям». По подсчетам экономиста Константина Церазова, в случае с ОВК размытие доли действующих акционеров произойдет более чем в 111 раз. Таким образом, справедливая цена акции может составить около 3 руб., говорили в БКС, указывая на большой потенциал для падения и высокие риски для покупки.