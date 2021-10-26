Инфляции в России не дадут разогнаться

Локдауны по всему миру в прошлом году резко остановили экономику – упали как спрос, так и предложение многих товаров и услуг. В ответ на это правительства быстро нарастили господдержку граждан и бизнеса за счет выпуска нового долга, а Центробанки снизили ключевые ставки и накачали экономику деньгами посредством программ количественного смягчения. Это позволило поддержать совокупный спрос в экономике, который быстро восстановился после снятия карантинных ограничений.