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Инфляции в России не дадут разогнаться

Почему Банку России легче стабилизировать ситуацию, чем властям развитых стран
Михаил Васильев , главный аналитик Совкомбанка
Андрей Гордеев / Ведомости

Возросшая и продолжительная глобальная инфляция стала одним из важных побочных эффектов пандемии коронавируса. Рост потребительских цен в России к середине октября поднялся до пятилетнего максимума в 7,8%. В США годовая инфляция в сентябре подскочила до 13-летнего максимума в 5,4%, в еврозоне – до 13-летнего пика в 3,4%.

Локдауны по всему миру в прошлом году резко остановили экономику – упали как спрос, так и предложение многих товаров и услуг. В ответ на это правительства быстро нарастили господдержку граждан и бизнеса за счет выпуска нового долга, а Центробанки снизили ключевые ставки и накачали экономику деньгами посредством программ количественного смягчения. Это позволило поддержать совокупный спрос в экономике, который быстро восстановился после снятия карантинных ограничений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных