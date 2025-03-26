Почему в России низкая производительность труда

Производительность труда в России в 3–4 раза ниже, чем в развитых странах. Отставание есть и по выработке на сотрудника. Если в США этот показатель равен порядка $150 000 на человека, то у нас – $32 000. Мы даже отстаем от Китая, который лет 30–40 назад был примерно на уровне с нами. По данным Росстата, за последние 30 лет рост производительности труда в России составил всего 1,09%.