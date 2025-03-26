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Почему в России низкая производительность труда

Главная проблема – в качестве управления
Дмитрий Пищальников , вице-президент «Опоры России»

Производительность труда в России в 3–4 раза ниже, чем в развитых странах. Отставание есть и по выработке на сотрудника. Если в США этот показатель равен порядка $150 000 на человека, то у нас – $32 000. Мы даже отстаем от Китая, который лет 30–40 назад был примерно на уровне с нами. По данным Росстата, за последние 30 лет рост производительности труда в России составил всего 1,09%.

Наше отставание – это колоссальный потенциал для роста. Нигде в мире такого нет: огромные ресурсы, талантливый, культурный, развитой народ. Мы можем сделать скачок. Например, если завтра на любом европейском или американском современном предприятии выкинуть все оборудование, которому 5–15 лет, и заменить его роботами, можно добиться роста производительности труда на 2–5%. А если поставить это устаревшее оборудование в России, можно добиться увеличения производительности на 150–300%. То есть в первую очередь низкая производительность труда в нашей стране связана с техническим отставанием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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