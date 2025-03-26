Почему в России низкая производительность труда

Почему в России низкая производительность трудаГлавная проблема – в качестве управления
Производительность труда в России в 3–4 раза ниже, чем в развитых странах. Отставание есть и по выработке на сотрудника. Если в США этот показатель равен порядка $150 000 на человека, то у нас – $32 000. Мы даже отстаем от Китая, который лет 30–40 назад был примерно на уровне с нами. По данным Росстата, за последние 30 лет рост производительности труда в России составил всего 1,09%.
Наше отставание – это колоссальный потенциал для роста. Нигде в мире такого нет: огромные ресурсы, талантливый, культурный, развитой народ. Мы можем сделать скачок. Например, если завтра на любом европейском или американском современном предприятии выкинуть все оборудование, которому 5–15 лет, и заменить его роботами, можно добиться роста производительности труда на 2–5%. А если поставить это устаревшее оборудование в России, можно добиться увеличения производительности на 150–300%. То есть в первую очередь низкая производительность труда в нашей стране связана с техническим отставанием.