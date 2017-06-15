Прокуроры хотят знать об осмотрах и выемках у бизнесменов

Прокуроры должны знать о намерениях следователей, считает бизнес-омбудсмен Максим Григорьев / ТАСС

Генпрокуратура разделяет позицию уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей Бориса Титова, который предлагает внести в закон об оперативно-розыскной деятельности поправки, предусматривающие обязательное извещение прокурора о проведении гласного обследования принадлежащих юридическим лицам зданий и помещений (то, что принято называть осмотром) и об изъятии необходимых для хозяйственной деятельности документов и материалов. Представители бизнес-сообщества намерены подготовить письмо в Госдуму в поддержку такой законодательной инициативы, рассказал «Ведомостям» официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. По его словам, это решение принято по итогам очередного заседания межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей, которое состоялось в Генпрокуратуре с участием начальников подразделений надзорного ведомства, сотрудников аппарата бизнес-омбудсмена, представителей организаций бизнеса и Агентства стратегических инициатив, а также сотрудников следственного департамента МВД.

Назад в тюрьму К восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. приговорил в среду Замоскворецкий суд Москвы бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера. Он признан виновным в хищении 1,3 млрд руб. при закупке электронных браслетов.

Необходимость ограничения необоснованных оперативно-розыскных мероприятий – одна из проблем, которую бизнес-омбудсмен ставит в докладе президенту за 2017 г., говорит Леонид Анучин из экспертного центра при уполномоченном. Речь там идет о необходимости предусмотреть обязательное согласие прокуратуры на проведение доследственных проверок и гласных оперативно-розыскных мероприятий по экономическим преступлениям, утвердить межведомственными приказами порядок проведения обысков и выемок, а также уточнить порядок изъятия и сроки возврата документов и имущества, реквизированных следователями, напоминает эксперт. Но обсуждается и обращение в поддержку законопроекта, внесенного в Госдуму еще в 2014 г. рядом депутатов-единороссов, знает Анучин, там говорится об обязательном уведомлении прокурора либо за 48 часов до запланированного гласного обследования, либо – в случае неотложной необходимости – в течение 24 часов после этого. В свою очередь прокурор в рамках своих полномочий проверяет обоснованность и законность действий оперативников. В данном случае речь идет уже не о разрешении прокурора, а об уведомлении, уточняет Анучин, это компромисс, которого удалось достигнуть в ходе обсуждения с другими ведомствами. И это тоже немало, поскольку одна из проблем, связанных с гласными оперативно-розыскными мероприятиями, заключается в том, что сегодня ни одно из ведомств не ведет их учет. С введением процедуры уведомления появится возможность хотя бы оценить масштаб происходящего и поставить системные барьеры нарушениям – и тогда уже предпринимать какие-то последующие шаги, надеется эксперт.

Два года назад у проекта поправок в закон об оперативно-розыскной деятельности оказалось много противников и он остался без движения, вспоминает один из его авторов, первый зампред думского комитета по безопасности Эрнест Валеев. Основной довод критиков – органы предварительного следствия действуют самостоятельно и процедура уведомления приведет к утрате такой самостоятельности. Однако к этой проблеме все равно придется вернуться, если мы хотим освободить бизнес от излишнего давления, уверен депутат. Он напоминает, что действующий порядок позволяет оперативникам МВД в любой момент изъять всю технику и документацию предприятия и даже товар. Полицейские могут в итоге даже не найти оснований для возбуждения уголовного дела, а бизнес уже будет уничтожен. В нынешнем виде законопроект непроходной, однако не исключено, что в ходе совместной работы будет найдена более рациональная формула, надеется Валеев.

Бизнес нашел в генпрокуроре Юрии Чайке защитника и это взаимовыгодный союз, констатирует политолог Евгений Минченко, тема поддержки предпринимателей, с одной стороны, позволяет омбудсмену ставить вопрос о расширении полномочий прокуратуры, а с другой – дает дополнительные очки с точки зрения восприятия надзорного ведомства на Западе. Хорошие взаимоотношения с зарубежными коллегами – одно из конкурентных преимуществ Генпрокуратуры, отмечает эксперт.