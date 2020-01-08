Конфликт США и Ирана, бегство Карлоса Гона и рекорд Мосбиржи. Что случилось в новогодние праздники

«Газпром» 8 января ввел в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток». В церемонии запуска приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. «Турецкий поток» – новый экспортный трубопровод «Газпрома». По нему газ будет поставляться в Турцию, а также транзитом в Европу. О реализации проекта «Газпром» объявил в 2015 г., строительство началось в 2017 г. Изначально четыре нитки газопровода предполагалось протянуть через Черное море до побережья Болгарии. Но после выхода Болгарии из проекта маршрут был изменен. Были построены две нитки газопровода мощностью 15,75 млрд куб. м в год каждая. Строительство «Турецкого потока» обошлось приблизительно в $13 млрд, следует из расчетов «Интерфакса» о ежегодном освоении инвестпрограммы «Газпрома» в 2012-2019 гг.