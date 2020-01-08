Конфликт США и Ирана, бегство Карлоса Гона и рекорд Мосбиржи. Что случилось в новогодние праздники
США ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани
В ночь на 3 января в результате авиаудара США недалеко от аэропорта Багдада был убит руководитель подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Касема Сулеймани. Приказ о его ликвидации отдал лично президент США Дональд Трамп, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Трамп называл убитого террористом № 1 в мире. Сулеймани был похоронен 7 января на малой родине – в городе Кермане. На похоронах произошла давка – погибли 50 человек, около 200 человек пострадали.
Убийство Сулеймани осудили Россия, Турция, Китай и Франция.
Иран атаковал американские авиабазы в Ираке
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал убийство Сулеймани горькой потерей и обещал «суровую месть» США. В ночь на 8 января КСИР выпустил более 22 баллистических ракет по американским авиабазам в Ираке. Операция официально носила название «Мученик Сулеймани». Президент США Дональд Трамп в телеобращении к нации заявил, что никто из военных не пострадал, а материальный ущерб минимальный. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран против дальнейшей эскалации конфликта. Однако, по мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, ситуация на Ближнем Востоке может обостриться еще сильнее.
Карлос Гон сбежал из Японии
The FT has a picture of the box in which Carlos Ghosn was apparently wheeled onto a private jet and whisked out of Japan. Absolutely fantastic, need more wealthy men in boxes. https://t.co/YS08iWdofH pic.twitter.com/rRvT4wTNLu— Jim Waterson (@jimwaterson) January 6, 2020
Бывший гендиректор Nissan Карлос Гон сбежал в Ливан из Японии, где находился под домашним арестом. Топ-менеджера вывезли тайно на двух бизнес-джетов, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Лайнер турецкой компании MNG доставил его в аэропорт Стамбула, а там Гона в закрытом ящике переместили на борт другого самолета, следовавшего до Бейрута. Власти Турции отрицают причастность к побегу топ-менеджера.
По данным The Wall Street Journal и Financial Times, бежать из Японии Гону помогла супруга. Его вывезли в ящике из-под музыкального инструмента, писали WSJ и FT, опубликовав фотографии ящика. На пресс-конференции в Бейруте Гон отказался рассказать подробности о побеге, заявив, что бежал не от правосудия, а от несправедливости и политического преследования. По словам Гона, в уголовном деле против него заинтересованы топ-менеджеры Nissan, которые хотели избавиться от влияния Renault на японскую компанию.
Крушение украинского Boeing
Утром 8 января в Иране потерпел крушение Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Россиян среди них не было.
Самолет разбился через несколько минут после взлета недалеко от международного аэропорта имени имама Хомейни. Он выполнял рейс Тегеран – Киев. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы могла быть техническая неисправность – возгорание двигателя. Власти Ирана и Украины считают версию теракта маловероятной. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям избегать полетов в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов.
Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене
«Белнефтехим» 4 января заключил первый в 2020 г. контракт на поставку российской нефти без премии к цене. Белоруссии будут поставлены нефтепродукты в объеме, позволяющем обеспечить безостановочную работу белорусских нефтеперерабатывающих заводов в январе. Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин говорил, что речь идет о прокачке 133 000 т нефти на белорусский НПЗ «Нафтан». Источник «Интерфакса» сообщал о готовности двух российских компаний поставить нефть. «Поставки будут на "Нафтан" и Мозырский НПЗ», – отмечал он, не называя российские компании. Источник ТАСС, близкий к НПЗ «Нафтан», сообщил, что основной объем поставок придется на «Русснефть» Михаила Гуцериева.
«Газпром» запустили газопровод «Турецкий поток»
«Газпром» 8 января ввел в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток». В церемонии запуска приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. «Турецкий поток» – новый экспортный трубопровод «Газпрома». По нему газ будет поставляться в Турцию, а также транзитом в Европу. О реализации проекта «Газпром» объявил в 2015 г., строительство началось в 2017 г. Изначально четыре нитки газопровода предполагалось протянуть через Черное море до побережья Болгарии. Но после выхода Болгарии из проекта маршрут был изменен. Были построены две нитки газопровода мощностью 15,75 млрд куб. м в год каждая. Строительство «Турецкого потока» обошлось приблизительно в $13 млрд, следует из расчетов «Интерфакса» о ежегодном освоении инвестпрограммы «Газпрома» в 2012-2019 гг.
Рекорд на финансовом рынке, несмотря на геополитический кризис
Индекс Мосбиржи 8 января впервые преодолел отметку 3100 пунктов: на 15.56 мск среды он составлял 3104,28 пп. Это на 0,83% больше, чем на последнюю дату закрытия (3078,87 пункта). Максимальное значение индекса за 2019 г. составило 3086,09 пункта. Исторический максимум был обновлен на фоне эскалации конфликта между США и Ираном, а также рекордно низкой инфляции (3% по итогам 2019 г., сообщал ЦБ). Заметнее всего дорожали бумаги «Новатэка» и «ИнтерРАО».