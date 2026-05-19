Майская ночь в Дели в начале политики жесткой экономии: репортаж «Ведомостей»

Вторая половина пришедшего из Бенареса поезда – сидячие, но переполненные стоящими людьми вагоны с открытыми на ходу дверьми, видимо, из-за отсутствия кондиционера. Там нет стекол в окнах (сняты?), есть лишь решетки. Через них просовываются головы и руки пассажиров. В открытых дверях, обдуваемые попутным ветром, также стоят люди. На ходу в эти двери запрыгивают люди с платформы – нет никаких проверяющих, как будто можно поехать далее никем не замеченным. Это, думаю, знакомо российскому читателю по многочисленным видео из соцсетей. Но вот хрестоматийных людей на крышах вагонов я не заметил – возможно, ночью так ездить на поездах не принято.