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Что известно о новом министре обороны Украины

Евгений Хмара был назначен на фоне протестов в Киеве
Сергей Пахомов
Jane Barlow / Pool PA via AP
Jane Barlow / Pool PA via AP

Новым министром обороны Украины стал Евгений Хмара, за которого в Верховной раде проголосовало 312 депутатов. Трансляцию заседания вели на официальном YouTube-канале парламента. Незадолго до этого парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что назначение Хмары на новую должность поддержал профильный комитет Рады. «Ведомости» собрали главное, что известно о новом главе украинского оборонного ведомства.

Карьера

Хмара – офицер украинских спецслужб. Он состоял на службе в Центре специальных операций «А» Службы безопасности Украины (СБУ). В 2023 г. ему присвоили звание бригадного генерала, а в 2024 г. - генерал-майора СБУ.

С 14 апреля 2023 г. по 25 августа 2025 г. Хмара возглавлял Центр специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства, а также работников правоохранительных органов СБУ.

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С 5 января 2026 г. он стал главой Службы безопасности Украины. Это случилось после того, как бывший глава спецслужбы Василий Малюк подал в отставку по требованию президента Украины Владимира Зеленского.

Как пишет ТАСС, новый министр обороны после начала украинского конфликта принимал участие в боевых действиях против России. Также он организовывал теракты на территории РФ. В качестве примера одного из таких терактов агентство называет операцию «Паутина» 1 июня 2025 г., в ходе которой беспилотники атаковали военные аэродромы России.

Назначение

Хмара сменил в должности министра обороны Михаила Федорова. Поводом для кадровых перестановок послужил конфликт предыдущего главы оборонного ведомства с главкомом вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским.

«Я очень хотел бы единства [между Федоровым и Сырским]. Стороны его не нашли. И у вас в такой ситуации есть выбор: либо одна сторона, либо другая. Потому что без меня они не садятся за стол», – заявил ранее украинский лидер Владимир Зеленский.

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16 июля он предложил кандидатуру Хмары на пост главы минобороны Украины, сделав его и. о. руководителя ведомства. Зеленский поручил ему продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине «все те результаты, о которых мы говорили».

При этом отставку Федорова тяжело приняли на Украине: по стране прошли «картоночные протесты», а бывший замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров назвал отстранение Федорова «большим злом для обороноспособности страны». Протесты против назначения Хмары проходили в Киеве и в день голосования в Раде.

18 июля EUobserver писало, что вопрос о компетенциях Хмары в оборонных закупках и системах управления реформами пока остается открытым. Издание связало это с тем, что Хмара не имеет достаточного опыта в данных сферах, поскольку он занимался лишь планированием и организацией диверсий в тылу России.

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