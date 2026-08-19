Что известно о новом министре обороны Украины

«Я очень хотел бы единства [между Федоровым и Сырским]. Стороны его не нашли. И у вас в такой ситуации есть выбор: либо одна сторона, либо другая. Потому что без меня они не садятся за стол», – заявил ранее украинский лидер Владимир Зеленский.