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Бойко-Великий попросил Титова помочь ему выйти из СИЗО

Обвиняемый в многомиллионной растрате средств банка «Кредит-экспресс» Василий Бойко-Великий попросил уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова обратить внимание на расследование дела против него и поспособствовать избранию более мягкой меры пресечения, передает ТАСС со ссылкой на адвоката предпринимателя Алексея Аверьянова. По его словам, защита обжаловала арест бизнесмена и настаивает на избрании для бизнесмена меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

По словам адвоката, Бойко-Великий считает обвинение необоснованным, а задержание расценивает как создание «условий для отъема бизнеса». 20 июня суд принял решение о заключении бизнесмена под арест до 19 августа 2019 г. В пресс-службе бизнес-омбудсмена сообщили «Ведомостям», что по состоянию на 24 июня 2019 г. официального обращения от Бойко-Великого или его представителей в аппарат Титова не поступало.

По версии следствия, с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка «Кредит-экспресс» Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.). Как сообщали в СК, по делу задержаны семеро подозреваемых в соучастии, им предъявили обвинения в растрате денежных средств, совершенной организованной группой.

Кабанова и Чуева были отправлены в СИЗО, как и Бойко-Великий, для остальных фигурантов дела судом был предусмотрен домашний арест сроком на два месяца.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-экспресс» в мае прошлого года из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка. Бойко-Великому и его семье принадлежит ОАО «Вашъ финансовый попечитель». Через эту компанию они владеют 10% в уставном капитале банка «Кредит-экспресс».