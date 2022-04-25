Украина не намерена исключать из Конституции норму о вступлении в НАТО
Украина не будет изменять в Конституции существующие с декабря 2014 г. пункты о намерении страны вступить в НАТО. Получение Киевом гарантий безопасности после окончания боевых действий не перечеркивает долговременный курс на вступление в альянс, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью изданию «Украинская правда».
«Не будем. Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью. То, что записано в Конституции по НАТО, по ЕС, – это наши перспективные видения на будущее», — сказал Стефанчук. По его словам, «если мы получим гарантии [безопасности], мы будем использовать [их]». Спикер Рады подчеркнул, что «нам нужны гарантии сейчас, а не в будущем», в то время как Будапештский меморандум 1994 г. об отказе от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности от США и России «не прошел проверку».
«[Изменения в конституцию] результативны только тогда, когда у них есть эффект. Мы можем 150 раз записать в нее что угодно, но если от этого нет эффекта, то это декларативные нормы», — сказал Стефанчук.
В то же время в эфире телеканала «1+1», 18 марта спикер Рады допускал внесение соответствующих изменений в зависимости от того, «к какому пути будут идти переговорщики». Тогда Стефанчук говорил, что украинские парламентарии будут «отыскивать ту модель, которая либо не будет противоречить Конституции, либо будем изменять Конституцию в этой части».
29 марта в предложениях украинской стороны, обнародованных по итогам переговоров с делегацией России в Стамбуле, говорилось, что Украина может отказаться от намерения вступить в НАТО, размещать иностранные военные базы и провозгласить вновь нейтральный статус в ответ на создание системы гарантий ее безопасности и территориальной целостности, а также согласия России на ее вступление в Евросоюз.
20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия передала свой проект урегулирования «четкими выработанными формулировками», а советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил получение документа. Однако российская сторона пока не получила ответа по этим предложением.