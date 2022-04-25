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Украина не намерена исключать из Конституции норму о вступлении в НАТО

Ведомости

Украина не будет изменять в Конституции существующие с декабря 2014 г. пункты о намерении страны вступить в НАТО. Получение Киевом гарантий безопасности после окончания боевых действий не перечеркивает долговременный курс на вступление в альянс, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью изданию «Украинская правда».

«Не будем. Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью. То, что записано в Конституции по НАТО, по ЕС, – это наши перспективные видения на будущее», — сказал Стефанчук. По его словам, «если мы получим гарантии [безопасности], мы будем использовать [их]». Спикер Рады подчеркнул, что «нам нужны гарантии сейчас, а не в будущем», в то время как Будапештский меморандум 1994 г. об отказе от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности от США и России «не прошел проверку».

«[Изменения в конституцию] результативны только тогда, когда у них есть эффект. Мы можем 150 раз записать в нее что угодно, но если от этого нет эффекта, то это декларативные нормы», — сказал Стефанчук.

В то же время в эфире телеканала «1+1», 18 марта спикер Рады допускал внесение соответствующих изменений в зависимости от того, «к какому пути будут идти переговорщики». Тогда Стефанчук говорил, что украинские парламентарии будут «отыскивать ту модель, которая либо не будет противоречить Конституции, либо будем изменять Конституцию в этой части».

29 марта в предложениях украинской стороны, обнародованных по итогам переговоров с делегацией России в Стамбуле, говорилось, что Украина может отказаться от намерения вступить в НАТО, размещать иностранные военные базы и провозгласить вновь нейтральный статус в ответ на создание системы гарантий ее безопасности и территориальной целостности, а также согласия России на ее вступление в Евросоюз.

20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия передала свой проект урегулирования «четкими выработанными формулировками», а советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил получение документа. Однако российская сторона пока не получила ответа по этим предложением.

Ранее по теме: Зеленский и Эрдоган обсудили переговорный процесс между Россией и Украиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных