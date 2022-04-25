Украина не намерена исключать из Конституции норму о вступлении в НАТО

«Не будем. Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью. То, что записано в Конституции по НАТО, по ЕС, – это наши перспективные видения на будущее», — сказал Стефанчук. По его словам, «если мы получим гарантии [безопасности], мы будем использовать [их]». Спикер Рады подчеркнул, что «нам нужны гарантии сейчас, а не в будущем», в то время как Будапештский меморандум 1994 г. об отказе от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности от США и России «не прошел проверку».