Небензя: Украина получила в этом году от ООН около $1,8 млрд

В апреле ООН сообщила, что в I квартале 2023 г. денежную помощь от организации получили почти 2 млн жителей Украины. По словам пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика, на это было выделено $200 млн. Тогда он отметил, что всего планируется оказать помощь 4,4 млн человек на Украине, в общей сложности им будет перечислено около $1 млрд.