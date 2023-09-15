Небензя: Украина получила в этом году от ООН около $1,8 млрд
В 2023 г. Украина получила от ООН около $1,8 млрд. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности всемирной организации.
«Это на $300 млн больше, чем для поддержки многострадального населения Сирии. Это на $1 млрд больше, чем помощь простым людям Афганистана, в полной мере вкусившим “экспериментальную демократизацию” США и НАТО», – сказал он (цитата по ТАСС).
Небензя назвал Украину «лидером по привлечению донорского внимания».
В феврале 2023 г. ООН призвала международное сообщество выделить $5,6 млрд на поддержку Украины. В организации отметили, что $3,9 млрд пойдут на оказание продовольственной, медицинской и денежной помощи оставшимся в стране жителям, а еще $1,7 млрд – на поддержку украинских беженцев.
В апреле ООН сообщила, что в I квартале 2023 г. денежную помощь от организации получили почти 2 млн жителей Украины. По словам пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика, на это было выделено $200 млн. Тогда он отметил, что всего планируется оказать помощь 4,4 млн человек на Украине, в общей сложности им будет перечислено около $1 млрд.