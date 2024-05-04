МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка
МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка, следует из базы розыска ведомства.
«Александр Алексеевич Павлюк, 20.8.1970. Разыскивается по статье УК», – говорится в базе розыска. Статья, по которой он разыскивается, при этом не уточняется.
4 мая российское ведомство также объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главу государства Петра Порошенко, который занимал пост президента с июня 2014 по май 2019 г. Сейчас Порошенко является народным депутатом Верховной рады IX созыва.
Украинские СМИ сообщали 9 февраля, что первый замглавы министерства обороны Александр Павлюк может стать новым командующим сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского, которого перевели на пост главнокомандующего. 10 февраля кабинет министров Украины отправил Павлюка в отставку. Он был назначен на должность замминистра в феврале 2023 г., до это чуть более года занимал пост главы Киевской областной госадминистрации.