МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка

Украинские СМИ сообщали 9 февраля, что первый замглавы министерства обороны Александр Павлюк может стать новым командующим сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского, которого перевели на пост главнокомандующего. 10 февраля кабинет министров Украины отправил Павлюка в отставку. Он был назначен на должность замминистра в феврале 2023 г., до это чуть более года занимал пост главы Киевской областной госадминистрации.