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МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка

Ведомости

МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка, следует из базы розыска ведомства.

«Александр Алексеевич Павлюк, 20.8.1970. Разыскивается по статье УК», – говорится в базе розыска. Статья, по которой он разыскивается, при этом не уточняется.

4 мая российское ведомство также объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главу государства Петра Порошенко, который занимал пост президента с июня 2014 по май 2019 г. Сейчас Порошенко является народным депутатом Верховной рады IX созыва.

Украинские СМИ сообщали 9 февраля, что первый замглавы министерства обороны Александр Павлюк может стать новым командующим сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского, которого перевели на пост главнокомандующего. 10 февраля кабинет министров Украины отправил Павлюка в отставку. Он был назначен на должность замминистра в феврале 2023 г., до это чуть более года занимал пост главы Киевской областной госадминистрации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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