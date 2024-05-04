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Лейборист Садик Хан в третий раз избран мэром Лондона

Ведомости

Лейборист Садик Хан в рекордный третий раз избран на пост мэра Лондона, следует из окончательных результатов голосования на региональных выборах.

Хан набрал 43,7% голосов избирателей. Его оппонентка, представительница правящей консервативной партии Сьюзен Холл получила 32,6%.

Ранее никому не удавалось занять пост мэра Лондона трижды. Сама должность была учреждена в 2000 г. Хан впервые был избран на пост мэра в 2016 г.

Хан является первым в истории Лондона мэром-мусульманином. Родители Хана эмигрировали в Великобританию из Пакистана, отец работал водителем автобуса, сам Хан, получив образование, стал юристом. 

С 2008 по 2016 г. городом руководил консерватор Борис Джонсон. С 2000 по 2008 г. – лейборист Кен Ливингстон.

На выборах 2 мая в Великобритании избирались более 2600 членов 107 местных советов, комиссаров полиции и мэров нескольких городов. К 4 мая, по данным BBC, известны результаты в 106 из 107 советов. Лейбористская партия по итогам голосования приобрела 185 новых мест, сейчас из 2600 ей принадлежит 1128. 105 новых мест у партии «Либеральные демократы» (всего – 520 кресел). Консервативная партия Великобритании утратила 508 мест и осталась с 472 мандатами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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