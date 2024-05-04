Лейборист Садик Хан в третий раз избран мэром Лондона
Лейборист Садик Хан в рекордный третий раз избран на пост мэра Лондона, следует из окончательных результатов голосования на региональных выборах.
Хан набрал 43,7% голосов избирателей. Его оппонентка, представительница правящей консервативной партии Сьюзен Холл получила 32,6%.
Ранее никому не удавалось занять пост мэра Лондона трижды. Сама должность была учреждена в 2000 г. Хан впервые был избран на пост мэра в 2016 г.
Хан является первым в истории Лондона мэром-мусульманином. Родители Хана эмигрировали в Великобританию из Пакистана, отец работал водителем автобуса, сам Хан, получив образование, стал юристом.
С 2008 по 2016 г. городом руководил консерватор Борис Джонсон. С 2000 по 2008 г. – лейборист Кен Ливингстон.
На выборах 2 мая в Великобритании избирались более 2600 членов 107 местных советов, комиссаров полиции и мэров нескольких городов. К 4 мая, по данным BBC, известны результаты в 106 из 107 советов. Лейбористская партия по итогам голосования приобрела 185 новых мест, сейчас из 2600 ей принадлежит 1128. 105 новых мест у партии «Либеральные демократы» (всего – 520 кресел). Консервативная партия Великобритании утратила 508 мест и осталась с 472 мандатами.