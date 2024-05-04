Лейборист Садик Хан в третий раз избран мэром Лондона

На выборах 2 мая в Великобритании избирались более 2600 членов 107 местных советов, комиссаров полиции и мэров нескольких городов. К 4 мая, по данным BBC, известны результаты в 106 из 107 советов. Лейбористская партия по итогам голосования приобрела 185 новых мест, сейчас из 2600 ей принадлежит 1128. 105 новых мест у партии «Либеральные демократы» (всего – 520 кресел). Консервативная партия Великобритании утратила 508 мест и осталась с 472 мандатами.