Путин: Запад доводит РФ до «красной черты» и запугивает собственное население
Запад доводит Россию до «красной черты», а после российского ответа запугивает собственное население. Об это заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.
«Тактика очень простая: доводят нас до «красной черты», через которую мы отступать уже не можем. Начинаем отвечать – тут же пугают свое население, тогда еще в давние времена советской, сейчас российской угрозой», – пояснил Путин.
17 ноября The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. 19 и 21 ноября военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы шестью ракетами ATACMS, британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS.
21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил в видеообращении, что в этот день Россия применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Атака стала ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары.