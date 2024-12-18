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Песков: Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии

Ведомости

Россия не выстраивает отношения с новым руководством Грузии и не вмешивается в грузинские события, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».

«Они [отношения] никак не выстраиваются. Мы никак не вмешивались, не вмешиваемся и не имеем в виду как-то вмешиваться в события в Грузии», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

При этом пресс-секретарь президента России обозначил, что Евросоюз оказывает «беспардонное» давление на грузинские власти.

13 декабря президент Франции Эммануэль Макрон в специальном видеообращении к грузинскому народу призвал людей не сдаваться на пути к вступлению в ЕС. При этом, если сотрудники правоохранительных органов будут подавлять «мирные» митинги, то Грузия уже не сможет двигаться по европейскому пути, добавил Макрон.

26 октября в Грузии состоялись выборы в парламент, по результатам которых правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство. Оппозиция итоги голосования не признала и потребовала провести новые выборы.

4 ноября в Грузии прошел первый массовый митинг, после акции повторялись.

14 декабря в стране прошли выборы президента. Главой государства стал Михаил Кавелашвили – бывший футболист и экс-депутат, а также единственный кандидат, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта» на первых в республике выборах, в которых сами граждане не принимали участия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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