Песков: Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии

13 декабря президент Франции Эммануэль Макрон в специальном видеообращении к грузинскому народу призвал людей не сдаваться на пути к вступлению в ЕС. При этом, если сотрудники правоохранительных органов будут подавлять «мирные» митинги, то Грузия уже не сможет двигаться по европейскому пути, добавил Макрон.