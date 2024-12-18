Песков: Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии
Россия не выстраивает отношения с новым руководством Грузии и не вмешивается в грузинские события, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».
«Они [отношения] никак не выстраиваются. Мы никак не вмешивались, не вмешиваемся и не имеем в виду как-то вмешиваться в события в Грузии», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).
При этом пресс-секретарь президента России обозначил, что Евросоюз оказывает «беспардонное» давление на грузинские власти.
13 декабря президент Франции Эммануэль Макрон в специальном видеообращении к грузинскому народу призвал людей не сдаваться на пути к вступлению в ЕС. При этом, если сотрудники правоохранительных органов будут подавлять «мирные» митинги, то Грузия уже не сможет двигаться по европейскому пути, добавил Макрон.
26 октября в Грузии состоялись выборы в парламент, по результатам которых правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство. Оппозиция итоги голосования не признала и потребовала провести новые выборы.
4 ноября в Грузии прошел первый массовый митинг, после акции повторялись.
14 декабря в стране прошли выборы президента. Главой государства стал Михаил Кавелашвили – бывший футболист и экс-депутат, а также единственный кандидат, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта» на первых в республике выборах, в которых сами граждане не принимали участия.