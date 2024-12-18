Франция работает над поиском мирного соглашения между Турцией и курдами
Франция работает над разработкой мирного соглашения между Турцией и курдами на северо-востоке Сирии, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Его слова передает The Guardian.
«Мы убеждены, что можно найти соглашение, которое удовлетворит интересы всех. Мы работаем над этим», - сказал Барро.
Он добавил, что курды должны участвовать в любом процессе политических преобразований.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщала, что Турция и поддерживаемые ею группировки наращивают силы у границы с Сирией, что вызывает у США опасения о возможной подготовке вторжения на ее территорию.
Советник по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул важность обеспечения поддержки и защиты сирийских курдов, которые являются самыми близкими партнерами США в борьбе с ИГИЛ
Представитель Белого дома отметил, что, в частности, курды должны быть обеспечены всем необходимым, чтобы они продолжили выполнять задачу по охране тюрем, в которых содержатся тысячи террористов.