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Франция работает над поиском мирного соглашения между Турцией и курдами

Ведомости

Франция работает над разработкой мирного соглашения между Турцией и курдами на северо-востоке Сирии, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Его слова передает The Guardian.

«Мы убеждены, что можно найти соглашение, которое удовлетворит интересы всех. Мы работаем над этим», - сказал Барро.

Он добавил, что курды должны участвовать в любом процессе политических преобразований.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщала, что Турция и поддерживаемые ею группировки наращивают силы у границы с Сирией, что вызывает у США опасения о возможной подготовке вторжения на ее территорию.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул важность обеспечения поддержки и защиты сирийских курдов, которые являются самыми близкими партнерами США в борьбе с ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Представитель Белого дома отметил, что, в частности, курды должны быть обеспечены всем необходимым, чтобы они продолжили выполнять задачу по охране тюрем, в которых содержатся тысячи террористов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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