Орбан призвал Украину согласиться на рождественское перемирие
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заяви, что его предложение об организации рождественского перемирия между Россией и Украиной остается в силе, несмотря на отказ Киева. Таким образом венгерский лидер призвал украинскую сторону переосмыслить свое решение.
«Возможность массового обмена пленными и рождественского перемирия на столе. <...> С ней [возможностью] можно сделать два дела: принять ее или отвергнуть. Одна сторона ее приняла, а другая, по-видимому, отвергла. Но до [католического] Рождества еще несколько дней, будем надеяться на лучшее», – написал Орбан в социальной сети Х.
11 декабря Орбан в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил осуществить крупный обмен пленными, а также объявить о рождественском прекращении огня. Это предложение в Киеве отвергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 г.
15 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Орбан планировал поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, но получил отказ, что стало «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии».