Орбан призвал Украину согласиться на рождественское перемирие

«Возможность массового обмена пленными и рождественского перемирия на столе. <...> С ней [возможностью] можно сделать два дела: принять ее или отвергнуть. Одна сторона ее приняла, а другая, по-видимому, отвергла. Но до [католического] Рождества еще несколько дней, будем надеяться на лучшее», – написал Орбан в социальной сети Х.