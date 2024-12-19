Глава МИД Турции назвал условие отказа от военной операции в Сирии

Он отметил, что в Дамаске сейчас новая администрация, и он думает, что теперь это в первую очередь их забота. Фидан выразил мнение, что если они займутся данным вопросом должным образом, то у Турции не будет причин вмешиваться. Отвечая на вопрос журналиста о том, как турецкая сторона воспримет теоретическое решение новых властей Сирии предоставить курдам возможность создания автономии, Фидан заявил, что не может отвечать за сирийцев. Он также добавил, что Турция привержена праву жителей Сирии жить там, где им хочется.