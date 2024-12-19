Глава МИД Турции назвал условие отказа от военной операции в Сирии
Турция не будет проводить военную операцию в Сирии, если новые власти в Дамаске установят полный контроль над территорией страны, заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан в интервью телеканалу Al Jazeera.
По его словам, в случае, если новые сирийские власти будут контролировать всю страну, Турция не будет проводить военную операцию против курдских «Сил народной самообороны» (СНС), аффилированных с Рабочей партией Курдистана (РПК , запрещена в Турции и признана террористической). Фидан рассказал, что расширение влияния РПК и СНС в Сирии представляет серьезную угрозу для Турции.
Он отметил, что в Дамаске сейчас новая администрация, и он думает, что теперь это в первую очередь их забота. Фидан выразил мнение, что если они займутся данным вопросом должным образом, то у Турции не будет причин вмешиваться. Отвечая на вопрос журналиста о том, как турецкая сторона воспримет теоретическое решение новых властей Сирии предоставить курдам возможность создания автономии, Фидан заявил, что не может отвечать за сирийцев. Он также добавил, что Турция привержена праву жителей Сирии жить там, где им хочется.