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Глава МИД Турции назвал условие отказа от военной операции в Сирии

Ведомости

Турция не будет проводить военную операцию в Сирии, если новые власти в Дамаске установят полный контроль над территорией страны, заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, в случае, если новые сирийские власти будут контролировать всю страну, Турция не будет проводить военную операцию против курдских «Сил народной самообороны» (СНС), аффилированных с Рабочей партией Курдистана (РПК , запрещена в Турции и признана террористической). Фидан рассказал, что расширение влияния РПК и СНС в Сирии представляет серьезную угрозу для Турции.

Он отметил, что в Дамаске сейчас новая администрация, и он думает, что теперь это в первую очередь их забота. Фидан выразил мнение, что если они займутся данным вопросом должным образом, то у Турции не будет причин вмешиваться. Отвечая на вопрос журналиста о том, как турецкая сторона воспримет теоретическое решение новых властей Сирии предоставить курдам возможность создания автономии, Фидан заявил, что не может отвечать за сирийцев. Он также добавил, что Турция привержена праву жителей Сирии жить там, где им хочется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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