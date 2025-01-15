ЕК порекомендовала странам ЕС пересмотреть инвестиции в ИИ в третьи страны
Еврокомиссия порекомендовала странам Евросоюза пересмотреть свои инвестиции в компании стран, которые не входят в организацию. Рекомендация распространяется на организации, занимающиеся искусственным интеллектом, полупроводниками и квантовыми технологиями. Соответствующий документ опубликован на сайте Еврокомиссии.
Такое решение связано с возникающим риском в области экономической безопасности стран ЕС, которые могут возникнуть в результате таких инвестиций.
«Конечная цель Еврокомиссии – не допустить, чтобы исходящие инвестиции ЕС негативно влияли на экономическую безопасность ЕС, гарантируя, что ключевые технологии не попадут в чужие руки», – говорится в документе.
Теперь страны – члены ЕС должны предоставить отчет о проделанной работе в этой области до 15 июля 2025 г. и отчет о выполнении этих рекомендаций и выявленных рисках к 30 июня 2026 г.
В сентябре 2023 г. в ЕС приняли закон, согласно которому доля Европы в мировом производстве полупроводников должна увеличиться до 20% к 2030 г.
13 января администрация президента США Джо Байдена сообщила о новых мерах по регулированию экспорта чипов. Эти меры направлены на ограничение экспорта мощных и высокотехнологичных чипов, используемых в системах искусственного интеллекта, в большинство стран мира.
Исключение составляют 18 государств, которые являются ближайшими союзниками США, включая Великобританию, Германию, Канаду, Японию и Южную Корею.