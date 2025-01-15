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ЕК порекомендовала странам ЕС пересмотреть инвестиции в ИИ в третьи страны

Ведомости

Еврокомиссия порекомендовала странам Евросоюза пересмотреть свои инвестиции в компании стран, которые не входят в организацию. Рекомендация распространяется на организации, занимающиеся искусственным интеллектом, полупроводниками и квантовыми технологиями. Соответствующий документ опубликован на сайте Еврокомиссии.

Такое решение связано с возникающим риском в области экономической безопасности стран ЕС, которые могут возникнуть в результате таких инвестиций.

«Конечная цель Еврокомиссии – не допустить, чтобы исходящие инвестиции ЕС негативно влияли на экономическую безопасность ЕС, гарантируя, что ключевые технологии не попадут в чужие руки», – говорится в документе.

Теперь страны – члены ЕС должны предоставить отчет о проделанной работе в этой области до 15 июля 2025 г. и отчет о выполнении этих рекомендаций и выявленных рисках к 30 июня 2026 г.

В сентябре 2023 г. в ЕС приняли закон, согласно которому доля Европы в мировом производстве полупроводников должна увеличиться до 20% к 2030 г.

13 января администрация президента США Джо Байдена сообщила о новых мерах по регулированию экспорта чипов. Эти меры направлены на ограничение экспорта мощных и высокотехнологичных чипов, используемых в системах искусственного интеллекта, в большинство стран мира.

Исключение составляют 18 государств, которые являются ближайшими союзниками США, включая Великобританию, Германию, Канаду, Японию и Южную Корею.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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