Эрдоган заявил о предотвращении раскола Сирии на три части

В декабре 2024 г. в Сирии вооруженная оппозиция вошла в Дамаск, президент Башар Асад оставил пост и покинул страну. Он получил убежище в России. Мухаммед аль-Башир был назначен главой переходного правительства до 1 марта 2025 г.