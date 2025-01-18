Эрдоган заявил о предотвращении раскола Сирии на три части
Планы разделить Сирию на три части были сорваны, заявил на конгрессе правящей Партии справедливости и развития в Адане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает «РИА Новости».
По его словам, это стало возможным благодаря усилиям новых сирийских властей, стремящихся сохранить политическую и территориальную целостность страны.
Турецкий лидер также подчеркнул, что его страна поддерживает добровольное возвращение сирийских беженцев на родину, избегая принуждения.
В декабре 2024 г. в Сирии вооруженная оппозиция вошла в Дамаск, президент Башар Асад оставил пост и покинул страну. Он получил убежище в России. Мухаммед аль-Башир был назначен главой переходного правительства до 1 марта 2025 г.