Бастрыкин поручил проверить высказывания австрийского политика о России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК провести проверку по факту высказываний австрийского политика. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.
О каком именно политике идет речь, не уточняется. В заявлении ведомства сказано, что в сети распространяется информация о том, что он призвал к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России.
В рамках процессуальной проверки следователи оценят соответствие данных заявлений нормам российского законодательства. Особое внимание будет уделено возможным признакам нарушения законов о защите суверенитета и территориальной целостности страны.