МИД Финляндии: Россия не враг, но нормализация отношений пока невозможна
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Хельсинки не рассматривает Россию как врага, однако говорить о нормализации отношений пока рано. Об этом она сказала в эфире телерадиокомпании Yle.
«Важно отметить, что мы, финны, не воспринимаем Россию в качестве врага как такового. Россия не является нашим врагом», – подчеркнула Валтонен (цитата по «РИА Новости»).
При этом она добавила, что восстановление отношений возможно лишь после того, как Москва «вернется к соблюдению международного права». До тех пор, по ее словам, приоритетом остается поддержка Украины, усиление санкций против России и укрепление собственной обороны.
1 апреля президент Финляндии Александр Стубб заявил, что стране необходимо морально подготовиться к возможному восстановлению отношений с Москвой.
Отношения между двумя странами значительно ухудшились после вступления Финляндии в НАТО и закрытия границы с Россией. Хельсинки обвиняет Москву в намеренном направлении мигрантов к финской границе, что российская сторона отрицает.