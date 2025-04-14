Мэром Хельсинки станет политик с российскими корнями
Финский политик русского происхождения Даниэль Сазонов станет новым мэром Хельсинки. Об этом сообщила телерадиовещательная компания Yle.
На недавних муниципальных выборах победу одержала Национальная коалиционная партия, от которой выдвигался Сазонов. Она набрала 24% голосов избирателей.
Сазонов родился в Хельсинки в 1993 г. Его родители переехали в Финляндию из Санкт-Петербурга в 1990-х гг. В девятилетнем возрасте он получил финское гражданство и отказался от российского паспорта. Политическую карьеру Сазонов начал в 2017 г., став депутатом городского совета Хельсинки. С 2021 г. он занимает пост заместителя мэра города, курируя вопросы социальной политики и здравоохранения.
В ходе предвыборной кампании происхождение Сазонова стало объектом критики со стороны оппонентов. В частности, основатель и лидер партии «Движение «Сейчас» Харри Харкимо поднял вопрос о национальности политика, что вызвало широкий общественный резонанс. Тем не менее, это не помешало Сазонову одержать победу на выборах.
5 апреля министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Хельсинки не рассматривает Россию как врага, но говорить о нормализации отношений пока рано. Пока же их приоритетом остается поддержка Украины.