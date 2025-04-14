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Мэром Хельсинки станет политик с российскими корнями

Ведомости

Финский политик русского происхождения Даниэль Сазонов станет новым мэром Хельсинки. Об этом сообщила телерадиовещательная компания Yle.

На недавних муниципальных выборах победу одержала Национальная коалиционная партия, от которой выдвигался Сазонов. Она набрала 24% голосов избирателей.

Сазонов родился в Хельсинки в 1993 г. Его родители переехали в Финляндию из Санкт-Петербурга в 1990-х гг. В девятилетнем возрасте он получил финское гражданство и отказался от российского паспорта. Политическую карьеру Сазонов начал в 2017 г., став депутатом городского совета Хельсинки. С 2021 г. он занимает пост заместителя мэра города, курируя вопросы социальной политики и здравоохранения.

В ходе предвыборной кампании происхождение Сазонова стало объектом критики со стороны оппонентов. В частности, основатель и лидер партии «Движение «Сейчас» Харри Харкимо поднял вопрос о национальности политика, что вызвало широкий общественный резонанс. Тем не менее, это не помешало Сазонову одержать победу на выборах.

5 апреля министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Хельсинки не рассматривает Россию как врага, но говорить о нормализации отношений пока рано. Пока же их приоритетом остается поддержка Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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