Мэром Хельсинки станет политик с российскими корнями

Сазонов родился в Хельсинки в 1993 г. Его родители переехали в Финляндию из Санкт-Петербурга в 1990-х гг. В девятилетнем возрасте он получил финское гражданство и отказался от российского паспорта. Политическую карьеру Сазонов начал в 2017 г., став депутатом городского совета Хельсинки. С 2021 г. он занимает пост заместителя мэра города, курируя вопросы социальной политики и здравоохранения.