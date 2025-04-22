Израиль отозвал соболезнования в связи со смертью папы римского
Министерство иностранных дел Израиля удалило ранее опубликованные в соцсетях соболезнования по поводу смерти папы римского Франциска, сообщает Jerusalem Post.
Сообщения с текстом «Покойся с миром, папа Франциск. Пусть его память будет благословением» были размещены на официальных страницах МИД Израиля в X, Facebook и Instagram
Как пояснили в ведомстве, публикация произошла по ошибке. В министерстве подчеркнули, что ранее папа Франциск делал резкие заявления в адрес Израиля и высказывался против военных действий в Газе. В связи с этим было принято решение отказаться от официальных соболезнований.
Бывший посол Израиля в Ватикане раскритиковал удаление поста, назвав это «ошибкой» и отметив, что «мы не должны вести счет после чьей-то смерти», передает Jerusalem Post.
Папа римский Франциск умер от инсульта 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Смерть понтифика наступила на следующий день после того, как он произнес послание с балкона базилики Святого Петра по случаю Пасхи. 23 апреля гроб с телом понтифика должен быть выставлен в соборе Святого Петра для публичного прощания, которое продлится три дня.