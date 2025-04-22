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Израиль отозвал соболезнования в связи со смертью папы римского

Ведомости

Министерство иностранных дел Израиля удалило ранее опубликованные в соцсетях соболезнования по поводу смерти папы римского Франциска, сообщает Jerusalem Post.

Сообщения с текстом «Покойся с миром, папа Франциск. Пусть его память будет благословением» были размещены на официальных страницах МИД Израиля в X, Facebook и Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), но вскоре исчезли.

Как пояснили в ведомстве, публикация произошла по ошибке. В министерстве подчеркнули, что ранее папа Франциск делал резкие заявления в адрес Израиля и высказывался против военных действий в Газе. В связи с этим было принято решение отказаться от официальных соболезнований.

Бывший посол Израиля в Ватикане раскритиковал удаление поста, назвав это «ошибкой» и отметив, что «мы не должны вести счет после чьей-то смерти», передает Jerusalem Post.

Папа римский Франциск умер от инсульта 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Смерть понтифика наступила на следующий день после того, как он произнес послание с балкона базилики Святого Петра по случаю Пасхи. 23 апреля гроб с телом понтифика должен быть выставлен в соборе Святого Петра для публичного прощания, которое продлится три дня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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