Израиль отозвал соболезнования в связи со смертью папы римского

Папа римский Франциск умер от инсульта 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Смерть понтифика наступила на следующий день после того, как он произнес послание с балкона базилики Святого Петра по случаю Пасхи. 23 апреля гроб с телом понтифика должен быть выставлен в соборе Святого Петра для публичного прощания, которое продлится три дня.