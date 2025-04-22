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Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в середине мая

Ведомости

Президент США Дональд Трамп совершит поездку на Ближний Восток с 13 по 16 мая, в ходе турне он посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Также могу подтвердить даты поездки президента на Ближний Восток: с 13 по 16 мая он посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты», – сказала Левитт во время пресс-брифинга.

1 апреля Трамп сам сообщал о том, что намерен в мае отправиться в указанные страны.

Трамп уточнил, что целью его поездки в Саудовскую Аравию будет заключение соглашения об инвестировании в экономику США более $1 трлн, включая закупки военной техники. По его словам, аналогичные соглашения могут быть подписаны в Катаре и ОАЭ. Среди других тем, которые будут обсуждаться в ходе визита Трампа, вероятно, российско-украинский конфликт и война в Газе, сообщил один из источников Reuters.

Саудовская Аравия играет заметную роль во внешней политике США, в том числе в проведении переговоров Вашингтона с Москвой и Киевом о прекращении огня. Обсуждения по вопросу урегулирования конфликта возобновились в феврале 2025 г. после вступления Трампа в должность президента. Американская сторона провела уже несколько раундов переговоров с делегациями РФ и Украины в Саудовской Аравии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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