Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в середине мая
Президент США Дональд Трамп совершит поездку на Ближний Восток с 13 по 16 мая, в ходе турне он посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Также могу подтвердить даты поездки президента на Ближний Восток: с 13 по 16 мая он посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты», – сказала Левитт во время пресс-брифинга.
1 апреля Трамп сам сообщал о том, что намерен в мае отправиться в указанные страны.
Трамп уточнил, что целью его поездки в Саудовскую Аравию будет заключение соглашения об инвестировании в экономику США более $1 трлн, включая закупки военной техники. По его словам, аналогичные соглашения могут быть подписаны в Катаре и ОАЭ. Среди других тем, которые будут обсуждаться в ходе визита Трампа, вероятно, российско-украинский конфликт и война в Газе, сообщил один из источников Reuters.
Саудовская Аравия играет заметную роль во внешней политике США, в том числе в проведении переговоров Вашингтона с Москвой и Киевом о прекращении огня. Обсуждения по вопросу урегулирования конфликта возобновились в феврале 2025 г. после вступления Трампа в должность президента. Американская сторона провела уже несколько раундов переговоров с делегациями РФ и Украины в Саудовской Аравии.