О1 Properties ищет новые направления для инвестиций
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O1 Properties диверсифицирует бизнес – она планирует создать сеть коворкингов и компанию для управления собственными офисными центрами, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с ней, ее партнер и человек, близкий к топ-менеджерам группы.
О1 Properties считается одним из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве: в ее портфеле 12 бизнес-центров на 624 000 кв. м. В 2018 г., по подсчетам Forbes, от сдачи недвижимости в аренду компания заработала $295 млн. О1 Properties создана бизнесменом Борисом Минцем, но летом 2018 г. из-за финансовых сложностей он уступил контроль в ней фирме RT&I, которую участники рынка связывают с «Роснефтью» и ГК «Регион». Сама О1 Properties в финансовой отчетности контролирующим бенефициаром называет бизнесмена Павла Ващенко. Он через ряд фирм владеет RT&I, свидетельствуют данные кипрского реестра и ЕГРЮЛа. О Ващенко известно немного: в 2011 г. ему принадлежали 25% «Регион портфельные инвестиции», согласно «СПАРК-Интерфаксу».
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