Что изменится для россиян в апреле

Что изменится для россиян в апрелеВесенний призыв, тест по русскому языку для детей мигрантов и выплаты ветеранам к 80-летию Победы
В России с апреля стартует весенний призыв, ветеранам Великой отечественной войны начнут выплачивать по 80 000 руб., а детям мигрантов придется сдавать тест на знание русского языка, чтобы попасть в российские школы. «Ведомости» изучили эти и другие нововведения, которые вступят в силу в апреле.
Старт весеннего призыва
1 апреля в России начинается весенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах РФ. Он продолжится до 15 июля (осенний – с 1 октября по 31 декабря) и не затронет жителей Крайнего севера (их призывают только осенью). Отсрочку могут могут получить преподаватели (до конца учебного года) и занятые в сельскохозяйственных работах жители села (до окончания этих работ).
Всего в рамках весеннего призыва на службу планируется призвать 160 000 человек. Осенью 2024 г. в Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования были направлены 133 000 человек, весной – 150 000, следует из данных Минобороны.
С 1 января 2024 г. на срочную службу призывают мужчин возрастом от 18 до 30 лет, ранее предельный возраст составлял 27 лет. С ноября 2024 г. заработал Единый цифровой реестр воинского учета – теперь помимо традиционных бумажных повесток призывникам рассылают оповещения через «Госуслуги». Пока в тестовом режиме электронные повестки отправляются военнообязанным в Марий Эл, а также Сахалинской и Рязанской областях. Призывник также может пройти альтернативную гражданскую службу (АГС, ее срок – 18-21 месяц), если военная служба противоречит его убеждениям. С марта перечень работ, профессий, должностей для прохождения АГС был почти вдвое расширен.
Социальные пенсии проиндексируют
Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 14,75% в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума. В правительстве отмечали, что индексация затронет почти 4,2 млн человек. В Госдуме уточняли, что речь идет примерно о 3,5 млн граждан, которые получают социальные пенсии, а также 700 000 человек, находящихся на государственном пенсионном обеспечении. В том числе, это ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, лица, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф и др. В бюджете РФ для финансирования увеличения размеров пенсий предусмотрено около 85 млрд руб.
Выплаты к юбилею Победы
В апреле начнет осуществляться разовая выплата ветеранам к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фронтовики и их вдовы, а также малолетние узники концлагерей получат по 80 000 руб. Труженики тыла и ряд других категорий ветеранов – по 55 000 руб. Выплаты в 80 000 руб. впервые распространятся на жителей блокадного Ленинграда, а также осажденных Севастополя и Сталинграда. Впервые их получат люди, супруги которых были военнослужащими и погибли во время советско-японской войны 1945 г. и советско-финляндской войны 1939–1940 гг. Выплаты коснутся граждан России, постоянно проживающих не только на территории РФ, но и Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.
Семейную ипотеку расширят на «вторичку»
Программа семейной ипотеки под 6% с 1 апреля распространена на вторичное жилье в городах, где ведется строительство не более двух домов. Семьи, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно, смогут воспользоваться льготными условиями для приобретения жилья на вторичном рынке только один раз. Квартиры должны находиться в многоквартирных домах не старше 20 лет, при этом они не должны быть признаны аварийными.
Всего в список вошел 901 населенный пункт. Среди включенных в реестр – Мурманск, Норильск, Воркута, Геленджик, Туапсе, Ухта, Горячий Ключ, Ачинск, Суджа, Рыльск, Валдай. Туда же включены города новых регионов и Крыма: Артемовск, Селидово, Авдеевка, Донецк, Энергодар, Попасная, Новая Каховка, а также Херсон.
Дети мигрантов будут сдавать тест по русскому языку
Дети иностранных граждан при приеме на учебу в российские школы теперь должны будут пройти тестирование на знание русского языка. В случае если ребенок не подтвердит владение языком, его не допустят до освоения образовательных программ. Для успешного прохождения теста необходимо набрать три балла из пяти. Для первоклассников предусмотрены задания на говорение, слушание и грамматику, а начиная со 2-го класса добавляются тесты на чтение и письмо.
Начнет действовать сбор за интернет-рекламу
С апреля вступит в силу закон, который обязывает распространителей онлайн-рекламы отчислять в федеральный бюджет по 3% дохода за квартал. Отчисления не придется платить за рекламу на сайтах, которые принадлежат вещателям теле- и радиоканалов, а также информагентств. Исключение коснется и рекламы на сайтах сетевых изданий, учредителями которых являются государственные или муниципальные органы, а также тех, что получали в течение года субсидии из бюджета.
Количество SIM-карт для абонентов ограничат
Операторы связи с апреля смогут выделять абонентам не более 20 номеров. До 1 ноября они обязаны проверить их текущее количество. При заключении договора с абонентом оператор будет должен направлять сведения в ГИС мониторинга исполнения обязанностей при оказании услуг связи. Граждане смогут запрашивать у Роскомнадзора сведения о заключенных с ними договорах через портал «Госуслуг».
Иностранные граждане не смогут оформлять более 10 SIM-карт. Они также смогут заключить договор только при посещении офиса оператора связи и прохождении идентификации с использованием биометрии.
Иностранные права станут недействительными
Лица, получившие до 1 апреля 2024 г. гражданство или вид на жительство в РФ, а также россияне, въехавшие в страну по иностранным водительским правам, с апреля обязаны заменить их на российские. Автомобилисты, не успевшие заменить удостоверение в упрощенном порядке, теперь должны будут сдать теоретический экзамен. За вождение с недействительными правами будет грозить штраф до 15 000 руб. и отстранение от управления транспортом до восстановления удостоверения.
ЦБ продлит ограничения на переводы за рубеж
С 1 апреля до 30 сентября 2025 г. Банк России продлит ограничения для физлиц на перевод средств за рубеж, а также ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Россияне и физлица-нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте. Сохранятся лимиты на перечисления через системы денежных переводов, за месяц можно будет перевести не более $10 000. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю. Кроме того, с апреля ЦБ сможет вводить для банков и МФО макропруденциальные лимиты по потребительским кредитам, обязательства по которым обеспечены ипотекой и залогом транспортного средства.