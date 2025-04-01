Что изменится для россиян в апреле

С 1 апреля до 30 сентября 2025 г. Банк России продлит ограничения для физлиц на перевод средств за рубеж, а также ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Россияне и физлица-нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте. Сохранятся лимиты на перечисления через системы денежных переводов, за месяц можно будет перевести не более $10 000. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю. Кроме того, с апреля ЦБ сможет вводить для банков и МФО макропруденциальные лимиты по потребительским кредитам, обязательства по которым обеспечены ипотекой и залогом транспортного средства.