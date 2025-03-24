ЦБ сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов
Центральный банк России сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Операции будут приостановлены с 1 апреля 2025 г. еще на полгода. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Ограничения касаются переводов со счетов, которые открыты физическими и юридическими лицами у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 г. Соответствующее решение принято для поддержания финансовой стабильности.
21 марта ЦБ продлил ограничения для физлиц на перевод средств за рубеж с 1 апреля до 30 сентября 2025 г. Россияне и физлица-нерезиденты из дружественных стран смогут за месяц перевести на счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте. Сохранятся лимиты на перечисления через системы денежных переводов, в течение месяца можно будет перевести не более $10 000.
Физлица-нерезиденты, работающие в РФ, смогут перевести за рубеж средства в размере зарплаты. Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в стране физлиц-нерезидентов из недружественных государств. Банки из недружественных стран смогут осуществлять переводы средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях. Счета плательщика и получателя должны быть открыты в зарубежных банках.