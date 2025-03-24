ЦБ сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов

21 марта ЦБ продлил ограничения для физлиц на перевод средств за рубеж с 1 апреля до 30 сентября 2025 г. Россияне и физлица-нерезиденты из дружественных стран смогут за месяц перевести на счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте. Сохранятся лимиты на перечисления через системы денежных переводов, в течение месяца можно будет перевести не более $10 000.