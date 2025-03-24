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Что будет с депозитами и кредитами после сохранения ключевой ставки

Доходность по вкладам может еще снизиться, а по кредитам останется на прежних уровнях
Наталья Заруцкая
Ставки по вкладам снижаются быстрее, чем по кредитам, и уже находятся ниже ключевой
Ставки по вкладам снижаются быстрее, чем по кредитам, и уже находятся ниже ключевой / Евгений Разумный / Ведомости

Банк России держит ключевую ставку на рекордном 21% с октября прошлого года – 21 марта совет директоров ЦБ сохранил ее на этом же уровне. Но банки ставки по депозитам и некоторым кредитным продуктам постепенно снижают еще с конца прошлого года, в итоге доходности по сберегательным продуктам уже находятся ниже уровня ключа.

За период с прошлого заседания совета директоров 14 февраля по 21 марта индекс доходности вкладов «Финуслуг» в топ-20 банков опустился ниже уровня ключевой ставки: на срок до 3 месяцев показатель снизился на 0,8 п. п. до 20,31%, на 6 месяцев – на 1,21 п. п. до 20,21%, на 12 месяцев – на 1,47 п. п. до 19,20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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