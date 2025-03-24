Что будет с депозитами и кредитами после сохранения ключевой ставки

Банк России держит ключевую ставку на рекордном 21% с октября прошлого года – 21 марта совет директоров ЦБ сохранил ее на этом же уровне. Но банки ставки по депозитам и некоторым кредитным продуктам постепенно снижают еще с конца прошлого года, в итоге доходности по сберегательным продуктам уже находятся ниже уровня ключа.