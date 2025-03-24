Что будет с депозитами и кредитами после сохранения ключевой ставки

Что будет с депозитами и кредитами после сохранения ключевой ставкиДоходность по вкладам может еще снизиться, а по кредитам останется на прежних уровнях
Банк России держит ключевую ставку на рекордном 21% с октября прошлого года – 21 марта совет директоров ЦБ сохранил ее на этом же уровне. Но банки ставки по депозитам и некоторым кредитным продуктам постепенно снижают еще с конца прошлого года, в итоге доходности по сберегательным продуктам уже находятся ниже уровня ключа.
За период с прошлого заседания совета директоров 14 февраля по 21 марта индекс доходности вкладов «Финуслуг» в топ-20 банков опустился ниже уровня ключевой ставки: на срок до 3 месяцев показатель снизился на 0,8 п. п. до 20,31%, на 6 месяцев – на 1,21 п. п. до 20,21%, на 12 месяцев – на 1,47 п. п. до 19,20%.
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